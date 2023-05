Presidente de Diputados pide todo el peso de la ley para autores de los manejos irregulares del Banco Fassil





27/05/2023 - 08:13:00

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, exigió este viernes “todo el peso de la ley” para los autores de los manejos irregulares del Banco Fassil y los créditos vinculados que involucran a más de 50 empresarios. “A esos empresarios que usaron indebidamente los recursos del Banco Fassil, que violaron la ley, tiene que caerles todo el peso, como tiene que caerles a los que administraron ilegalmente y fraudulentamente los recursos de los ahorristas, porque finalmente la plata que manejan los bancos son los recursos de los ahorristas; por lo tanto, a ellos, a los que violaron la ley, a los que utilizaron indebidamente recursos, tiene que caerles el peso de la ley”, afirmó Mercado. El legislador cruceño demandó a las autoridades recuperar los “recursos para devolver a los ahorristas y a los inversionistas que, de buena fe, hubieran sido estafados”. “Parece que hubo una mente maquiavélica que quiso usar recursos de un banco en beneficio propio y vulnerando la ley”, dijo. El Banco Fassil fue intervenido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 26 de abril, por “manejos irregulares y malas prácticas” de sus ejecutivos y directivos. El ente regulador explicó que la intervención se realizó con el fin de precautelar los recursos de los ahorristas y velar por la solidez y estabilidad del sistema financiero, porque el banco incurrió en la causal de cesación de pagos prevista en el artículo 511 de la Ley 393 de Servicios Financieros. Por esos hechos, la ASFI presentó una denuncia el 19 de abril de 2023. Además de este hecho, un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), al que accedió la red privada DTV, reveló que más de Bs 4.000 millones, provenientes de los ahorros de clientes del intervenido Banco Fassil, fueron desviados por más de 50 empresarios a Santa Cruz Financial Group. Estas operaciones fueron realizadas entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021. Al respecto, el senador del MAS, Félix Ajpi, dijo que la “investigación del caso del Banco Fassil debe llegar al fondo del asunto; no basta con resolver el problema de los ahorristas, que lo hizo y bien el Gobierno, ni con encarcelar a algunos ejecutivos”. “¿Quiénes financiaron? ¿De dónde se financiaba el banco para tener, otorgar tantos créditos, y quiénes capitalizaban? Eso sabremos a través de la UIF, la ASFI, el Ministerio Público nos tienen que informar, y nosotros como Legislativo tomaremos las acciones correspondientes”, anunció Ajpi a Bolivia Tv. Hasta el momento cinco exejecutivos del intervenido Banco Fassil guardan detención preventiva: Ricardo M. O., Presidente Ejecutivo; Jorge Arturo CH.V., gerente general; Hernán S. V. D, ejecutivo; Hermes Hugo S. C. ejecutivo; y Patricia S. exgerente. Son procesados por delitos financieros. ABI