Quintana se estrella con Del Castillo, lo llama payaso y chabacano, pide censura y cárcel por informe antidroga falso





26/05/2023 - 18:14:26

Página Siete.- El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se estrelló este viernes contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quien calificó de payaso, chabacano y mentiroso por un dar un informe “falso” alegando que hizo el operativo antidroga más grande de la historia del país. Exigió la censura del ministro en la Asamblea Legislativa y un proceso penal para que sea encarcelado por criminalizar al Trópico de Cochabamba y burlarse de la ciudadanía. “En gobiernos neoliberales se han hecho muchísimos, decenas, centenas de operaciones antidroga más importantes que la chabacanería que nos ha presentado este impresentable del ministro de Gobierno. Eso merece no solamente una censura, eso merece un proceso judicial al ministro de Gobierno, censura en la Asamblea Legislativa, por hacerse la burla del primer poder político institucional en el país”, apuntó Quintana durante un evento en el Trópico de Cochabamba y en presencia del expresidente Evo Morales, según radio Kawsachun Coca. El exministro hizo referencia a la presentación que hizo Del Castillo el fin de semana sobre el operativo antidroga “más importante y más grande en toda la historia de nuestra Patria”, detallando que en tres días se desmanteló siete laboratorios de cristalización y 27 fábricas de pasta base de cocaína en el Trópico de Cochabamba. Quintana cuestionó que Del Castillo haya dado el mensaje de que hizo el operativo más grande de la historia, cuando en esos operativos no hubo ni un detenido ni se cuantificó la cantidad de droga secuestrada, solo se halló pozas de maceración de hace tres años. “En este operativo de Del Castillo no han detenido ni un tucán”, remarcó. Además, puso en duda la veracidad de ese informe y mostró datos del periodo neoliberal donde hubo operativos con resultados mayores a los de Del Castillo, con varias fábricas destruidas y cientos de detenidos. En ese sentido, calificó como una burla el informe del ministro y dijo que le causó risa al escuchar esos datos. El exministro criticó al ministro de Gobierno por hacer un show, un circo, llevando a los medios de comunicación, para que se engañe y mienta a la población “con una noticia absolutamente falsa”, además de mostrar a nivel internacional a Bolivia como si fuera un país de narcos. Dijo que este informe presentando por Del Castillo trae consecuencias negativas y afecta al presidente Luis Arce, porque se le está tomando el pelo con datos falsos de la lucha antidroga. “Este es un payaso que está convirtiendo al Gobierno en un circo, al primero que le afecta es a su presidente Arce”, señaló. Para Quintana, Del Castillo hizo un show de tres días para salvarse de la censura en el Legislativo, en la interpelación que tenía programada en esta semana. Dijo que este accionar del Ministerio de Gobierno y otras carteras de estado hacen estos shows para “atornillarse” en sus cargos, “mintiendo al país, falsificando la realidad”. Si los ministros mienten de esta forma en sus informes de operaciones, entonces cuántas mentiras más habrá en el resto de la gestión pública, preguntó Quintana. “Si este chabacano (Del Castillo) miente de esta manera en nuestras propias narices, criminalizando a la región, una criminalización a Villa Tunari, a este municipio, fíjense las consecuencias que hay en la psicología, en nuestros compañeros y compañeras, haciendo ver a Villa Tunari, al Trópico, como un territorio donde aquí campearía el narcotráfico”, refirió. Añadió que en el Gobierno incurren en estos actos para mostrarse a nivel internacional y recibir más plata de afuera. “Este ministro de vedad no debería durar 24 horas, y después de ser destituido debería ser procesado judicialmente para que lo metan a la cana por mentiroso”, arremetió el exministro de la Presidencia.