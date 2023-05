Dueño de auto robado en Chile dice a Del Castillo que cumpla su palabra de devolver de inmediato el vehículo





26/05/2023 - 18:05:56

Erbol.- El ciudadano chileno Cristofer Montecino, dueño del vehículo robado en su país y encontrado en la Asamblea Legislativa, pidió al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que sea serio y cumpla su palabra de entregar su coche de manera “inmediata”. Montecino es de Antofagasta y en 2019 sufrió el robo de su vehículo KIA, de afueras de su domicilio. Tiempo después, el mismo coche fue decomisado en Bolivia y asignado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cuyos predios fue encontrado hace dos semanas. El 12 de mayo, el ministro Del Castillo se comprometió en conferencia de prensa a entregar el vehículo robado a su dueño, en la frontera con chile “de manera inmediata” y evitando la burocracia. El ciudadano chileno señaló que ya son dos semanas y no recibe el vehículo y consideró injusto que deba seguir esperando. “Si el señor Del Castillo dijo que la entrega iba a ser inmediata, por qué yo tengo que seguir esperando”, lamentó Montecino en el programa La Mañana en Directo de ERBOL. “Debería cumplir lo que él (Del Castillo) dice, porque es su palabra de caballero”, agregó el ciudadano chileno. Montecino se molestó más aún al recibir una versión de que la devolución de su coche tardaría más, debido a que se estaría acumulando más vehículos para devolverlos en conjunto. Dijo que el Ministro boliviano debería ser actuar de manera seria y cumplir con lo que dijo. “Si dice que la entrega va a ser inmediata tiene que hacer lo que está diciendo o, si no, no es serio, la gente después cómo le va a creer”, manifestó. El ciudadano chileno también espera ser contactado por la autoridad competente para la devolución de su coche, y advirtió con viajar a Bolivia para pedir en persona que se lo devuelvan. El coche fue encontrado en el garaje de la Asamblea y después la Policía se lo llevó a un parqueo autorizado en la zona Sur de La Paz.