Canciller alemán advierte a Putin que no congele conflicto en Ucrania





26/05/2023 - 10:37:40

DPA.- El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió hoy al presidente ruso, Vladímir Putin, que no congele el conflicto a lo largo de las fronteras de los territorios ucranianos invadidos por Rusia. "Rusia debe entender que no puede tratarse de hacer una especie de paz fría, por ejemplo, convirtiendo la línea del frente que ahora existe en la nueva 'frontera' entre Rusia y Ucrania", dijo Scholz en declaraciones que publica hoy el diario "Kölner Stadt-Anzeiger". "Eso no haría más que legitimar la incursión de Putin". "El objetivo es más bien una paz justa, y una condición previa para ello es la retirada de tropas rusas", dijo Scholz. El jefe del Gobierno alemán no quiso pronunciarse sobre el futuro de la península de Crimea, ocupada por Rusia en 2014. Cuando se le preguntó si su condición se aplicaba a Crimea, repitió: "La retirada de tropas. No es asunto nuestro formular en nombre de Ucrania los acuerdos a los que quieran llegar". Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 y desde entonces ha ocupado y anexionado ilegalmente una serie de territorios ucranianos. Moscú también anexionó la península de Crimea en 2014. Scholz tuvo cuidado de referirse a "retirada de tropas" y no a "retirada de las tropas", lo que habría sugerido que se refería a todas las tropas. El canciller también eludió la cuestión de si Putin debería ser derrocado. "Pienso poco en cuestiones especulativas de este tipo. Al final, habrá un acuerdo entre los gobiernos de Moscú y Kiev", indicó. Scholz agregó que, aunque su última conversación con Putin había ocurrido ya hace algún tiempo, tenía intención de volver a hablar con el líder ruso a su debido tiempo. Los comentarios de Scholz llamaron la atención, ya que hay opiniones divergentes sobre si las conversaciones con Putin siguen teniendo sentido. En una primera reacción, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, declaró que Putin está dispuesto a mantener una nueva conversación telefónica con Scholz sobre la guerra en Ucrania Hasta ahora, Scholz no ha llamado ni Berlín ha iniciado tal conversación, precisó Peskov. "Es necesario hablar", subrayó. "El presidente Putin sigue abierto al diálogo, pero, por supuesto, persigue el objetivo fundamental de proteger los intereses de nuestros ciudadanos". Según el Kremlin, Putin y Scholz hablaron por teléfono por última vez durante cerca de una hora el 2 de diciembre de 2022, durante una llamada iniciada por Berlín, en la que abordaron la situación en Ucrania y las consecuencias de la guerra.