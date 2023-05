12 heridos: Un pasajero abrió la puerta de emergencia de un avión en pleno vuelo





26/05/2023 - 10:14:13

Un pasajero abrió una puerta de salida de emergencia durante un vuelo de avión en Corea del Sur este viernes, lo que provocó una ráfaga de aire dentro de la cabina que hirió levemente a 12 personas, dijeron las autoridades. El avión aterrizó a salvo. Algunas personas a bordo del avión Airbus A321 de Asiana Airlines intentaron detener a la persona, quien pudo abrir parcialmente la puerta, dijo el Ministerio de Transporte. La persona fue detenida por la policía del aeropuerto bajo sospecha de violar la ley de seguridad de la aviación, según un comunicado del ministerio. La identidad y el motivo de la persona no fueron revelados de inmediato. Asiana Airlines A321 lands safely at Daegu Airport in South Korea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/Jzed4PMDvc — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 26, 2023 La ley prohíbe a los pasajeros manipular las puertas de salida y otros equipos a bordo; y prevé penas de hasta 10 años de prisión, dijo el ministerio. El avión con 194 pasajeros a bordo se dirigía a la ciudad de Daegu, en el sureste del país, desde la isla sureña de Jeju. El vuelo normalmente dura una hora y el incidente ocurrió cuando el avión llegaba al aeropuerto de Daegu a una altitud de 700 pies (213 metros). Un video tomado por una persona a bordo, que se difundió en las redes sociales, muestra el cabello de algunos pasajeros siendo azotado por el aire que entra en la cabina a través de la puerta abierta. G�ney Kore�de Asiana Airlines hava yollarına ait yolcu u�ağının iniş esnasında kapısı a�ıldı. pic.twitter.com/i41e7YiS9F — Pusholder (@pusholder) May 26, 2023 Entre los pasajeros, habían atletas adolescentes que se dirigían a una competencia de atletismo. Algunos gritaron y lloraron de pánico, informó la agencia de noticias Yonhap, citando a su entrenador no identificado. Yonhap citó a otros pasajeros diciendo que sufrieron un fuerte dolor de oído después de que se abrió la puerta. Dijo que algunos tripulantes de cabina gritaron pidiendo ayuda a los pasajeros para evitar que se abriera la puerta. Doce personas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento, según el Ministerio de Transporte. Funcionarios de emergencia en Daegu dijeron que las personas heridas sufrieron problemas respiratorios y otros síntomas menores.