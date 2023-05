Acusan al exministro de Medio Ambiente por cobros a funcionarios





26/05/2023 - 07:26:52

El Deber.- Omar Ramírez, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), reveló ayer que en las últimas horas surgieron denuncias de cobros de aportes a funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente por parte del exministro Juan Santos Cruz, actualmente detenido en el penal de San Pedro acusado de recibir coimas para la adjudicación de obras públicas. Según Ramírez, las acusaciones fueron presentadas en las oficinas de la Csutcb. En ese sentido, solicitó indagar a otros dirigentes que tenían conocimiento de estas irregularidades. Por su lado, el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, aseguró que la dependencia a su cargo no adjudica obras ni está involucrada en malos manejos económicos. “A la Csutcb venían a denunciar sus funcionarios con planillas de cobros de Bs 4.000 y 5.000. Eso se lo hemos transmitido al presidente Luis Arce para que releve a algunos ministros que estaban involucrados en hechos de corrupción, pero el presidente Lucho no nos hizo caso”, relató Ramírez. Agregó que, incluso, advirtieron a Juan Santos de tener un “entorno corrupto” y la respuesta fue: “‘ustedes están poniendo piedras en el camino, dejen gobernar a Lucho, déjenme trabajar. Obviamente algunos dirigentes de la Csutcb apoyaban a Juan Santos en ese entonces”, develó el dirigente. Respecto al manejo de aportes económicos de funcionarios, Santos en su declaración ante la Fiscalía señaló que realizó depósitos a su sobrino Jhonny Alexander Santos Sánchez y a la exfuncionaria Viviana Bautista para actividades sociales y deportivas. “En algunas ocasiones con fondos de los aportes voluntarios de los servidores públicos del ministerio”. En diciembre del año pasado, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, explicó que los aportes de funcionarios debían hacerse de forma directa en depósitos a las cuentas de la dirección nacional del partido. Sin embargo, informó que esos aportes fueron cortados y que se debía a la división que enfrentaba el Gobierno con el MAS. En enero de este año, el diputado Héctor Arce advirtió que los montos económicos no llegaban a las cuentas bancarias masistas y que iban a investigar cuál es el destino del dinero que se seguían cobrando a los servidores públicos. “Cómo se explica que desde arriba, del Órgano Ejecutivo se prohíba que los aportes vayan a las cuentas nacionales del MAS. La pregunta es dónde está yendo ese dinero. Un ministerio que tiene más de 500 funcionarios. Un servidor público que gana entre Bs 12.000 y 13.000, le han descontado Bs 600 de su sueldo y otros Bs 600 de su aguinaldo. Es decir, al mes han descontado Bs 1.200”, denunció. El dirigente Omar Ramírez también señaló que Juan Santos sostenía reuniones “a puertas cerradas” con el ejecutivo de la Csutcb, por lo que pidió a la Fiscalía investigar al entorno del exministro ya que presume que el dinero de las coimas se repartió entre “dirigentes corruptos”. Las revelaciones se dan en medio de las investigaciones por el caso coimas del Ministerio de Medio Ambiente. El viceministerio de Transparencia espera los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para determinar los movimientos de al menos 15 implicados. “La información bancaria que se analiza no se hará en uno o dos días porque son cientos o miles de operaciones. Hay que hacer un cruce de información entre entidades financieras. No es un proceso que vaya a tomar poco tiempo”, indicó la viceministra Susana Ríos. Un viceministro se aparta El viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad, Magín Herrera, se apartó del caso coimas e informó que la dependencia a su cargo no adjudica obras ni hace contrataciones. Asimismo, dijo que puso a disposición toda la documentación de su cartera y sus cuentas personales para que sean investigadas. “No tenemos ninguna relación en el mal manejo económico. No es la instancia que implementa proyectos, que financia proyectos, sino que en coordinación con los gobiernos autónomos hacemos que la ley 373 se cumpla. La relación del porcentaje del presupuesto que manejamos no llega ni al 1% del total que se administra”, dijo la autoridad en contacto con EL DEBER. Herrera dijo estar sorprendido con el presunto hecho de corrupción y que no es justo que por alguno se manche la imagen del resto. Enfatizó que “uno no sabe con quién camina. Uno tiene que acompañar en calidad de subalterno”. En cuanto a inversión, el viceministerio de Agua Potable ejecutó Bs 402.063.297; el viceministerio de Recursos Hídricos Bs 139.666.69 y el viceministerio de Medio Ambiente Bs 1.802.947, según la rendición de 2023.