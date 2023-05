Diputada Campero denuncia que ha encontrado vehículo robado en Chile en una entidad pública





25/05/2023 - 18:37:55

Erbol.- La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, denunció este jueves que ha encontrado un vehículo robado en Chile y que se encuentra en posesión de una entidad estatal de Bolivia. La vagoneta Chevrolet se encuentra en predios de la Asociación de Municipios de Tarija. En entrevista con La Tarde en Directo de ERBOL, la diputada Campero mostró la vagoneta y denunció que el mismo tiene una placa “clonada” que corresponde a otro vehículo con características parecidas. El vehículo robado en Chile es un Chevrolet, tipo Traverse, modelo 2013. La placa con que se encontró el coche en Tarija 2422UZF corresponde a un Chevrolet Equinox con radicatoria en Sucre, según el RUAT. La diputada señaló que incluso se intentó alterar el código del chasis del vehículo, pero se lo pudo reconocer también por otras características que tiene el motorizado. El investigador de vehículos robados de Chile, Hugo Bustos, indicó que este coche fue robado en Santiago. Indicó que la familia del dueño original ya fue notificada con el hallazgo. La diputada insistió con que esta placa es “clonada”, mientras que el investigador chileno observó que en el registro boliviano este coche aparece pagando impuestos desde 2012, cuando el modelo del mismo es de 2013. Bustos agregó que, en el registro boliviano, este coche cuenta con inspecciones técnicas y cuestionó que, aún con esas revisiones, no se haya detectado que era robado. La diputada Campero dijo que el son varias las irregularidades que se deben investigar también por este caso. Explicó que el vehículo fue asignado al presidente de la Asociación de Municipios de Tarija, quien es el alcalde de Padcaya. Aseveró que en enero la Aduana había secuestrado este coche en posesión de la esposa del presidente de la Asociación de Municipios de Tarija y que fue devuelto al día siguiente. Dijo que el vehículo hace una semana no estaba en la asociación de municipios y que recién ayer en la noche lo llevaron ahí. Indicó que entonces ya quiso ingresar al garaje, pero no se lo permitieron, aunque este jueves sí pudo entrar al predio en horas de la mañana. Cuestionó que una entidad pública tenga una placa “clonada” y que, además cargue gasolina.