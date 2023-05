Piqué y Clara Chía captados en una joyería y hablando de un anillo: Se lo están arreglando ya





25/05/2023 - 18:18:10

Esta ha sido una semana movida para Gerard Piqué y Shakira. En Miami la cantante ha tomado la decisión de blindarse y cambiar de equipo legal ante una posible guerra con su expareja por el tema de las próximas vacaciones veraniegas de sus hijos, Sasha y Milan Piqué. Al otro lado del "charco' llegan reportes de que a Piqué y a su novia Clara Chía Martí los han visto esta semana en una joyería de Barcelona hablando sobre una prenda. Un anillo, hablando más específicamente. Y ahora surge la duda de si la parejita podría llegar al altar. Todo ocurrió en el establecimiento ubicado en el barrio del Rabat, en la lujosa avenida de Paseo de Gracia, en la Ciudad Condal. Aproximadamente a las 7:00 p.m., hora local, la parejita ingresó a la joyería y habría pedido mirar la zona de los relojes de la marca Audemars Piguet, según indica el portal español Vanitatis. Mientras observaban las piezas una de las empleadas del local intercambió unas palabras con el exjugador del Barça y antiguo seleccionado español preguntando por un anillo que habrían adquirido anteriormente. "Se lo están arreglando ya", contestó Piqué. Las palabras del también empresario han sido interpretadas como un indicativo de que el anillo en cuestión estaría siendo ajustado a medida de su novia. Pero de eso aún no hay confirmación. Sin embargo, personas del círculo de Piqué y Clara Chía aseguran a la mencionada publicación que las cosas entre ellos no podrían ir mejor, lo cual haría pensar que una boda no resulta del todo descabellada. De ser así, Clara Chía lograría lo que Shakira no hizo con Piqué —con quien rompió oficialmente en junio del 2022— en sus 10 años de relación: pasar por el altar.