Canelo Alvarez no descarta que Luis Miguel cante en una de sus peleas





25/05/2023 - 18:10:57

La euforia por el regreso de Luis Miguel a los escenarios continúa. El “Canelo” Álvarez develó este miércoles su figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México y aprovechó la oportunidad para hablar de los sacrificios y dichas que su carrera le ha dado. “Nunca imaginé la magnitud de lo que puedes llegar a ser. Estoy contento y agradecido con todos los que han hecho posible esto”, expresó el originario de Guadalajara. Durante la presentación de sus figuras de cera, el boxeador no pudo escaparse de las preguntas sobre Luis Miguel, debido a que el “Canelo” fue de uno de los principales inversionistas para crear la exitosa bioserie del cantante en la plataforma de streaming Netflix. Al escuchar la pregunta sobre si ha pensado en el “Sol de México” para cantar en sus peleas, el Canelo Álvarez inmediatamente dijo: “No, no lo necesito”, aunque inmediatamente después rectificó entre risas: “es broma, pero ahorita es complicado ¿no?, creo que ahorita con todo esto es complicado para Luis Miguel, pero no hay que descartarlo”, aseguró. Por último, Saúl manifestó su interés por llevar su vida a la pantalla chica, aunque recalcó que por ahora lo ve imposible, pues su estilo de vida no le permitiría estar al pendiente de un proyecto como ese. "Pues sí me han ofrecido hacer documentales en Netflix, en Amazon, pero creo que no es momento, no me siento cómodo todavía para hacerlo, creo que para todo hay tiempo y llegará su momento." aseguró. El boxeador además quiere que su serie cause un impacto en futuras generaciones y no que sea vista como un proyecto más de una celebridad para contar su historia "Si llego a sacar una serie es lo que quiero transmitir, cómo es que pasé mi recorrido para llegar a donde estoy, que la gente se motive, los niños, los adolescentes y que de cualquier parte que sea, se pueden lograr muchas cosas" declaró.