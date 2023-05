Gobierno presenta sistema digital para denunciar corrupción de cualquier institución pública





25/05/2023 - 17:54:57

El Gobierno presentó este jueves el Sistema de Gestión de Denuncias Sitpreco.2Plus que permitirá a la población realizar denuncias sobre corrupción en línea y hacer un seguimiento permanente desde donde se encuentre, mientras las instituciones públicas estarán interconectadas e interoperarán en tiempo real en una sola plataforma. Además, la población podrá hacer su denuncia desde cualquier lugar del país sin tener que acudir de manera presencial a una oficina pública. “¿Cuál es la ventaja más importante? La cercanía con el ciudadano, el ciudadano puede hacer una denuncia desde donde se encuentre (…) Entonces esta plataforma nos permite que cualquier persona que quiera hacer una denuncia lo haga desde la comodidad de su casa, desde su celular, desde una computadora con internet”, informó la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos. Esta nueva herramienta abarca a las instancias del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, empresas públicas, entidades descentralizadas, gobiernos departamentales y gobiernos municipales. Según Ríos esta nueva plataforma permitirá contar con toda la información en tiempo real. La población podrá conocer cuántas denuncias y el proceso de avance de las mismas, que en su momento serán redireccionadas a la entidad competente. “Va a permitir generar reportes (…) no está bien que se cometa un hecho de corrupción y que no pase nada”, observó. La población podrá realizar su denuncia y la unidad a cargo abrirá un caso en la misma plataforma para que se investigue y se presente un informe final. En caso de verificar la posible comisión de algún delito será derivado a la entidad competente. “Ya no van a tener que buscar papeles, en sistema no se va a perder nada, todo va a estar ahí (…) Nos hace falta tener esa respuesta inmediata que, probablemente, ahora nos falta”, explicó. Ríos aseveró que este sistema permitirá una interconexión y constituir una red importante para el Estado, “el mejor mecanismo de apoyo para las máximas autoridades ejecutivas”.