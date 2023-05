Evistas: Cuando Morales vuelva se revisarán los sobreseimientos porque los delitos no prescriben





Los Tiempos.- Los diputados de la facción radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) Freddy López y Gladys Quispe advirtieron este jueves que los delitos no prescriben y por eso cuando el expresidente Evo Morales "retorne" al Gobierno instruirá la investigación de todos los casos sobreseídos en el gobierno de Luis Arce Catacora. "Pueden hacer lo que les parezca porque están en el poder, pero tienen que tomar en cuenta que las denuncias no prescriben. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz permite que se siga investigando. Tomen en cuenta, cuando regrese el compañero Evo Morales a la presidencia va investigar, va hacer que todo lo que está pasando en el país, en los temas de ABC, hidrocarburos y 'narcoaudios' sean investigados y (los responsables) tienen que ir a la cárcel", declaró López. Lamentó que los operadores de justicia jueguen con la inteligencia de la población al señalar, por ejemplo, que en el caso "coimas ABC" se diga que el dinero de la presunta coima era un adelanto y después se conociera que se desestimó la denuncia del caso "narcoaudios". Quispe complementó que los cargos públicos y gubernamentales son pasajeros y más adelante, si se comprueba que encubrieron los casos sobreseídos, tendrán que enfrentar a la justicia. Adelantó que solicitarán se reabra los casos porque en la forma en cómo fueron cerrados denota manipulación y favorecimiento de altas autoridades del Estado. "Al parecer, hay manipulación de algunos ministros que están favoreciendo a algunos implicados en estos casos, eso está clarísimo. La justicia está totalmente parcializada, no hay justicia en el país", añadió Quispe. Esta semana se conoció que la Fiscalía sobreseyó dos denuncias cuestionadas por los denominados radicales del MAS. En el primer caso, tres fiscales sobreseyeron a 12 implicados en las denuncias de coimas millonarias en la carretera Sucre - Yamparáez de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). En el segundo, el caso "narcoaudios", la Fiscalía de La Paz emitió una resolución de sobreseimiento en favor de Franco Jaime Arancibia, excomandante nacional de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales; José María Velasco, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico; y el capitán Iverth de Villegas. El senador del ala "arcista" del MAS Félix Ajpi aseguró que el caso "narcoaudios" se desestimó por falta de pruebas contundentes. Subrayó que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia, pero debe sustentar la misma y no hacerlo por figurar. "Los audios se pueden hacer (montar) en cualquier momento; entonces, los audios no son pruebas suficientes. Hay pruebas contundentes que la normativa misma nos exige a los abogados, así tiene que ceñirse y de repente al compañero Evo no le han asesorado muy bien para presentar su denuncia", indicó Ajpi.