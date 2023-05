Un vocal del TSE tiene 4 observaciones técnicas a la empresa que actualizará el padrón biométrico





25/05/2023 - 17:23:46

Página Siete.- El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe se sumó a las observaciones que tiene la oposición sobre la contratación de la empresa HDA, la cual actualizará el padrón biométrico. El vocal aseguró que sus cuatro cuestionamientos son “técnicos” y “no políticos”. “Producto de esas observaciones que encontré, presenté en la Sala Plena mi disidencia, disidencia significa no, porque no está cumpliendo la normativa (el proceso de adjudicación)”, señaló Tahuichi. El 16 de mayo, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas y las exlegisladoras Carmen Eva Gonzales y Norma Piérola denunciaron que la firma HDA es una subsidiaria de NEC, la firma que en 2009 instaló el software a la entonces Corte Nacional Electoral (CNE), soporte que se usó en elecciones nacionales y judiciales en los últimos 14 años, entre ellas las cuestionadas por fraude en 2019. Tahuichi aclaró que sus observaciones “son estrictamente técnicas, cualquier interpretación política es ajena a este proceso de observación y la disidencia que presenté”, declaró a Erbol. El 12 de mayo se adjudicó la actualización a HDA y el 12 de junio debería firmarse el contrato por cerca de 30 millones de bolivianos, pero en ese periodo se pueden hacer observaciones. Los cuatro cuestionamientos de Tahuichi son: primero, la póliza de la empresa HDA “no cumple los requisitos, las características de renovable irrevocable y de ejecución inmediata”; la segunda, es que el documento base de contratación debe ser en español, pero “presentaron propuestas en inglés”; la tercera, tiene que ver con “aduanas, fletes y eso no está claro”, y la cuarta observación es que la cotización se hizo con la misma empresa NEC, “cuando deberían haber más de una cotización”. “Tahuichi genera polémica” Ante las observaciones del vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sandro Ramírez dijo que esas apreciaciones buscan generar “polémica”, aunque admitió que el TSE debe dar información para transparentar su labor. “Primero, creo que el trabajo (del TSE) debería de ser transparente, tomando en cuenta que la crítica de la oposición a veces es sin fundamentos y el vocal Tahuichi propiamente creo que lo que trata de hacer es una polémica en esta adjudicación”, puntualizó. Ramírez añadió que ante las observaciones a la empresa HDA “sería muy bueno investigar”. El legislador indicó que como bancada del MAS harán una evaluación para tomar una posición política. “La oposición con nada está conforme, pero para ello sería bueno que el TSE emita un informe y así podamos informarnos con la verdad para darle seguridad a la población”, aseveró. TSE puede declarar desierta la firma El diputado Pedrazas, de CC, se reunió este miércoles con el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, para expresarle su preocupación por la contratación de la empresa HDA, vinculada a NEC que fue observada desde 2009, luego de la cita indicó que el titular del Órgano Electoral le informó que si se hallan irregularidades en la adjudicación de la actualización del biométrico a la empresa HDA, se puede “declarar desierta” la convocatoria. “Hay la predisposición también del presidente del Tribunal Electoral de que si hay alguna irregularidad, obviamente en el marco de sus atribuciones, pueden tomar decisiones inclusive puede ser por declarar, desierta esta convocatoria”, explicó Pedrazas que fue acompañado por sus colegas Juan José Tórrez y Oscar Balderas. La próxima semana, técnicos del TSE darán un informe a los diputados sobre el proceso de contratación de HDA. Desde Cochabamba, el diputado de CC George Komadina insistió en que no existe transparencia en la información que da el TSE respecto a la adjudicación de la empresa HDA, representante de NEC que participó de las fallidas Elecciones de 2019. “Es preocupante que se haya procedido la adjudicación a una empresa, que participó del escandaloso fraude de 2019, el control del sistema biométrico para nosotros no existe transparencia en la información que está brindando el Tribunal Supremo Electoral”, precisó Komadina para quien la empresa HDA “a priori es sospechosa, desconfiamos de ella y por tanto hemos demandado información al Tribunal”.