Sedes de Santa Cruz confirma quinto fallecido por influenza





25/05/2023 - 17:04:37

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz confirmó el fallecimiento de un paciente con influenza de 58 años que tenía enfermedad de base. Es la quinta muerte por el virus en lo que va del año. “Aunque los casos de influenza aumenten día a día, la vacunación ha permitido que hoy no se tenga los 1ro y 2do niveles saturados, aclarando que los 5 fallecidos reportados son personas que no estaban vacunadas y tenían patología de base y además asistieron tarde al servicio de salud”, dijo el jefe de epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado. El médico confirmó la muerte del quinto paciente e informó que el fallecido no tenía la vacuna contra la influenza. El hombre estaba internado en un hospital de segundo nivel y falleció el martes, aunque fue informado recién hoy. Récord de vacunación El Sedes, dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, informó que en los últimos diez días los centros de salud lograron vacunar a 68.965 personas contra la influenza, una cifra histórica nunca antes tenida en periodos de inmunización por epidemia de este mal. “La población ha acudido día a día a los puntos de vacunación, incluso los fines de semana y de la misma forma las unidades educativas están abriendo las puertas para que nuestro personal de salud pueda acudir a vacunar y darle certidumbre a la población que aunque enferme con influenza no se va complicar ni va fallecer por ella”, dijo Carlos Hurtado. En cuanto al número de casos positivos por este mal, a la fecha se tiene un total de 1.437 reportados, de ellos 572 se encuentran activos. Asimismo, se tiene 38 pacientes internados, 12 en terapia intensiva y 5 personas han perdido la vida debido a complicaciones por la enfermedad.