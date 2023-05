Encuentran en un canchón privado en Pucarani los 93 turriles de cemento asfáltico hurtados de Emavías





25/05/2023 - 16:40:48

El alcalde Iván Arias informó este jueves que los 93 turriles de cemento asfáltico que fueron hurtados la madrugada del sábado 13 de mayo de las instalaciones de Emavías, han sido encontrados en el canchón de una empresa privada en el ingreso a la localidad de Pucarani. El trabajo fue efectuado por la División Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). “Han pasado más de 12 días desde que ocurrió aquel hurto en Emavias y hoy en la mañana, gracias al fiscal Wendy Gómez y la División Propiedades de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen hemos logrado ubicar los turriles que fueron hurtados con complicidad de gente que trabaja para Emavías. Los hemos encontrado camino a Pucarani, entrando a Pucarani en un canchón de una empresa”, dijo Arias en conferencia de prensa pasadas las 13:30 de este jueves. La primera autoridad de La Paz confirmó que el asfalto hurtado llegará a La Paz la tarde de este jueves, dado que se han cargado los turriles a camiones enviados por la comuna para trasladarlos a la ciudad y ser mostrados a la prensa en las instalaciones de la Empresa Descentralizada Municipal de Maquinaria y Equipo (Edmme) en Llojeta. Arias ponderó el trabajo de la fiscal Gómez y la División Propiedades de la Felcc, labor a la que catalogó como “silenciosa” y “meticulosa”, lo que permitió “dar con los 93 turriles”. El alcalde recordó que la suma de los 93 turriles hurtados asciende a más de 149 mil bolivianos, pero más allá de ese monto, para el alcalde lo que importa es el hecho. “Asciende a 149 mil bolivianos, pero no es el monto el que importa, sino el hecho. Las investigaciones no se detienen acá porque hay diferentes escenarios, todavía tenemos que ver, hay una serie de sospechosos que están haciendo declaraciones, que se los está convocando y ahora que hemos encontrado el lugar donde se ha depositado lo hurtado, también se ha precintado el lugar, se está tomando declaraciones a las personas y ya la Felcc dará un panorama completo de los implicados, de quiénes fueron y toda esta tramoya que se ha armado en torno a este hurto”, dijo Arias. Con el fin de no entorpecer las investigaciones, Arias evitó hablar de los sospechosos, dado que la fiscal Gómez le pidió “mesura” a la hora de dar información sobre este caso. Asimismo, el alcalde anunció que en el transcurso de la tarde se tendrán fotografías y videos del lugar donde se encontraron los turriles. La madrugada del sábado 13 de mayo, volquetas ingresaron a las instalaciones de Emavías tras la apertura de puertas de la empresa por parte de los guardias de seguridad. A través de las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo personas cargan los 93 turriles en estos camiones para sacarlos de los referidos predios sin que medie ningún hecho de violencia. El hecho fue denunciado el lunes 15 de mayo por el entonces gerente de Emavías, Mauricio Berdeja, y ratificado por el propio alcalde al día siguiente. Para facilitar el trabajo de la Felcc, Berdeja dejó el cargo, tal como se lo pidió el alcalde con el fin de acelerar las investigaciones para dar con los autores del hurto.