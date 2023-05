Comandante de los Guerreros Azules dice que lo echaron como Director de Vías Bolivia por ser evista





25/05/2023 - 16:11:41

Erbol.- El comandante de la agrupación afín al MAS denominada “Guerreros Azules”, Emilio Zurita, se despidió este jueves como director General Ejecutivo de Vías Bolivia, a tiempo de denunciar que lo echaron del cargo por ser “evista”. Zurita es conocido como el “El Profe” y proviene del Trópico de Cochabamba. La agrupación “Guerreros Azules” se hizo conocida por protagonizar actos políticos y desfiles acompañando al ministro de Obras, Édgar Montaño. En su despedida donde vistió una gorra con la imagen de Evo Morales, el comandante de los “Guerreros Azules” destacó los logros de Vías Bolivia bajo su dirección, en el aporte a la reactivación económica, implementación del telepeaje y recaudación. “Agradecemos al hermano Presidente, al hermano Ministro por haberme acogido en la institución Vías Bolivia y a siempre somos soldados de la revolución democrática y cultural”, afirmó. A pesar de los agradecimientos, expresó que lo echaron por ser “evista”. Reivindicó la lealtad como un valor. “¿Por qué no están sacando de nuestro Gobierno? Pareciera un golpe interno, pero no importa. Nos están sacando por ser ‘evistas’, nosotros no somos traidores: siempre leales, traidores nunca y vamos seguir con este principio”, manifestó Zurita. No obstante, “El Profe” anunció que los “Guerreros Azules” seguirán en la defensa del proceso de cambio, el presidente y la revolución democrática y cultural desde donde estén. Al terminar su conferencia de prensa, los “Guerreros Azules” vitorearon el nombre de Evo Morales y la frase “leales siempre, traidores nunca”.