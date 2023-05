COB pide la cabeza de cuatro ministros y exige a Arce cambio de directores en estatales





25/05/2023 - 12:09:24

Página Siete.- La Central Obrera Boliviana (COB) pide el cambio de al menos cuatro ministros y exige al Gobierno del presidente de Luis Arce la renovación de directores nacionales de las empresas estatales. Los requerimientos los hizo conocer Juan Carlos Huarachi, máximo ejecutivo de esa organización matriz. “Se ha hablado de cambio de algunos ministros, esto se ha formalizado con la resolución al Presidente, al gobierno central para hacer conocer el cambio de varios ministros (...). También se ha pedido el cambio de varios viceministros, se ha ampliado a directores nacionales de las empresas públicas estratégicas. Estamos hablando de cuatro a cinco ministerios, viceministerios de la misma manera hay varios, ahí es más fuerte, las direcciones nacionales lo propio”, señaló Huarachi, quien no dio a conocer de qué ministros y autoridades se pide el cambio. El dirigente recordó que la solicitud de evaluación y renovación de autoridades se hizo en el marco del reciente ampliado nacional de la COB, realizado en Trinidad (Beni), la primera semana de mayo, cuando estalló el escándalo de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. “Somos conscientes de los temas de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero esto es más serio, más profundo, por eso se está reiterando este pedido de hacer una evaluación a los ministros y ministras que no han acompañado hasta la fecha en la gestión de gobierno, políticamente, socialmente con la atención que requieren las organizaciones sociales y el pueblo en general. Deben dar un paso al costado, ese es el pedido de las organizaciones sociales y sindicales afiliadas a la COB”, afirmó el dirigente, reportó Gigavisión. En la resolución de su ampliado nacional, que se llevó adelante el 9 de mayo en Trinidad, la COB exigió la evaluación de ministros y “el cambio de varios de ellos”, que hoy dañan el proceso y “hacen quedar mal” al Gobierno. De acuerdo con el ejecutivo de la COB, el Gobierno realiza la evaluación con base a las denuncias remitidas por esa organización matriz, por supuestamente falta de atención a los sectores que acuden a los ministerios, viceministerios y direcciones nacionales. “Se le ha hecho conocer (las denuncias), aunque todavía no tenemos la respuesta del presidente, entendemos que el Gobierno está haciendo la evaluación”. El 1 de mayo, Día del Trabajador, la COB y el Gobierno estrecharon lazos. Huarachi, entonces, destacó la gestión del Ejecutivo. “Lo que hoy se está haciendo es beneficio para el país y para las nuevas generaciones””, manifestó. El alto dirigente cobista, durante su discurso, también se comprometió a apoyar al Gobierno. “Hay que seguir trabajando, vamos a seguir apoyando. Ratificamos ese compromiso de acompañar en su gestión”, aseguró Huarachi, en esa jornada.