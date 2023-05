La izquierda y la derecha planean una alianza contra Nayib Bukele en El Salvador





25/05/2023 - 12:02:36

Infobae.- Los partidos opositores salvadoreños sostienen conversaciones con miras a presentar un candidato común en las elecciones presidenciales de 2024. La coalición podría agrupar a partidos políticos que dominaron la vida política salvadoreña desde los años 80 como Arena y el Frente Farabundo Martí. Un candidato único que rivalizará con el presidente, Nayib Bukele, que busca un segundo mandato consecutivo a pesar de los límites establecidos en la Constitución. Si se confirma la alianza de los partidos de oposición en El Salvador con representantes de la sociedad civil en la elección presidencial de febrero de 2024 supondría un hecho inédito desde hace medio siglo. Los ex rivales de izquierda y derecha el FMNL y Arena podrían unir sus fuerzas para formar un bloque. Pero la presidencia cada vez más autoritaria del mandatario de 41 años, muy activo en Twitter y que instauró un estado de excepción para luchar contra las pandillas, amenaza la equidad de las elecciones, advierte Danilo Miranda, politólogo y profesor de la Universidad Centroamericana. “Ciertamente el presidente goza de popularidad, más allá de que pueda ganar las elecciones limpiamente, no van a ser limpias porque la situación institucional favorece excesivamente al oficialismo”, opina Miranda. Para el politólogo, supone un problema lo que él denuncia “una concentración de recursos”. “En las elecciones pasadas el oficialismo concentraba más recursos que todas las demás fuerzas políticas juntas, me refiero a recursos de campaña. Por otro lado, el hecho de que controle las fuerzas de seguridad, que sean leales no al Estado sino al grupo que lo controla, puede despertar suspicacias sobre el papel que estas fuerzas pueden jugar a la hora de las elecciones y es necesario tomar en cuenta que hay denuncias sobre agresiones a periodistas”, explica. Miranda denuncia el autoritarismo de Bukele que se expresa, según él, por el irrespeto a las instituciones. “No existe respecto a la Constitución, se ha invadido militarmente la Asamblea Legislativa para intimidar a los legisladores en el periodo anterior y se ha impuesto una Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia afín al oficialismo. Y a parte de los tres poderes del Estado, controla también la Fiscalía”, dice el experto. El principal objetivo de esta alianza de las fuerzas opositoras de El Salvador es poner fin a lo que ellos denuncian como sistema autoritario de Bukele. Queda por ver quién encarnará esta candidatura única que debería confirmarse en los próximos días, según indica el diario El Faro.