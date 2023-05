Ya suman cuatro comisiones para investigar los abusos en la Iglesia Católica





Página Siete.- La Iglesia, la Dirección Departamental de Educación y el Ministerio Público conformarán, cada una por separado, sus propias comisiones para investigar las denuncias de pederastia. La primera trabajará para determinar responsabilidades y visibilizar lo sucedido; la segunda para conocer casos de violencia, violación y abuso en las unidades educativas de convenio; y la tercera para hallar abusos cometidos por el sacerdote fallecido Alfonso Pedrajas en Cochabamba. En 2019, luego de conocer las denuncias por abuso sexual contra el sacerdote Luis María Roma Padrosa, en Charagua (Santa Cruz), la Compañía de Jesús conformó una comisión investigadora con delegados de Ambientes Sanos y Seguros y dos profesionales externos en derecho y psicología. En total ya suman cuatro comisiones para investigar estos casos. Ayer, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y los obispos del país, mediante un comunicado, indicaron que no dieron la respuesta que debían a los fieles y la sociedad en general. “Por eso, hemos decidido crear una Comisión Nacional de Escucha y una Comisión Nacional de Investigación que determinen responsabilidades y visibilicen lo que ha sucedido”, dice la nota. El pronunciamiento se emite en el contexto de la visita del “agente 007” del papa Francisco, Jordi Bertomeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Monseñor es especialista en las investigaciones para el pontífice sobre los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Los obispos, en su pronunciamiento, se comprometieron a informar sobre los avances de las investigaciones de los casos de abuso sexual en el seno de la Iglesia. “Pedimos también a todas las personas que han sufrido o tengan conocimiento de hechos de abuso sexual que acudan a los lugares que habilitaremos para la recepción de denuncias”, agregan. Además, reiteran su “compromiso” con el Ministerio Público, Policía y Órgano Judicial de “coadyuvar con las investigaciones que se lleven adelante para el esclarecimiento de los hechos y la administración transparente de justicia”. La Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz conformará, por su parte, una comisión para conocer casos de violencia, violación, abuso, entre otros, en las unidades educativas de convenio y anuncia que si identificara algún caso, se sancionará al autor. “Hay un instructivo desde el Ministerio de Educación (que indica) que en las unidades educativas de convenio debemos hacer todos los controles necesarios, ya que podrían haber discriminación, actos de violencia y abusos, entre otros, por eso ahora todas esas cosas vamos a ir investigando”, resaltó a Página Siete el titular de la DDE La Paz, Carmelo López. Para ello conforman una comisión para que realice las inspecciones. Aseguró que actualmente “ya están armando el equipo de trabajo con los técnicos de la dirección departamental y va a comenzar a trabajar a partir del lunes”. Agregó que “se hará un cronograma” de trabajo y de visitas. Esta medida la asumen después de que el ministro de Educación, Édgar Pary, informó que “como Ministerio de Educación, colaboraremos en las investigaciones y revisaremos los acuerdos que se tienen con las unidades educativas de convenio, precautelando la integridad física de nuestras niñas, niños y jóvenes estudiantes”. Las declaraciones las dio luego de conocer los hechos de pederastia que se denunciaron hace 24 días en unidades educativas del país. Uno de los más escandalosos fue el del padre Alfonso Pedrajas “Pica”, quien en su diario de más de 300 páginas contó las violaciones que cometió contra 85 víctimas, entre niños y adolescentes de la unidad educativa Juan XXIII. Carmelo López añadió que en caso de encontrar estos casos, los autores serán sancionados. “Donde existan estos hechos, vamos a tomar las riendas en esas unidades educativas, tal como indican las normas, es decir que pondremos presencia del Estado”. “Hasta el momento (...) la Iglesia se ha dado todo el poder de hacer y deshacer en las unidades educativas de convenio. Ellos (miembros de la Iglesia) son directores, nombran maestros, administrativos y otros, por eso hoy tenemos que tomar todas las riendas y las DDE deben tener presencia para administrar, para que la Iglesia Católica no siga haciendo de las suyas”, dijo. La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, dijo que conformarán una comisión para investigar el caso de abusos cometidos por el sacerdote fallecido Alfonso Pedrajas. Respecto a la comisión de la Compañía de Jesús, por el caso Roma, la misma realizó entrevistas, inspecciones, revisión de documentos y evaluación psiquiátrica. Visitó el lugar de los hechos y se dispuso la recepción de denuncias de víctimas, pero ninguna se presentó. ¿Qué dicen las normas sobre intervenir colegios? El abogado Abel Loma aseguró que no es posible realizar esas intervenciones a las unidades educativas de convenio, tal como propuso la Dirección Departamental de Educación. El experto advirtió que ya existen acuerdos internacionales y la propia Ley Educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez aprobada en 2010 que reconoce a las unidades educativas de convenio. Asimismo, Bolivia firmó un convenio con la Comisión Episcopal Educativa, el cual está enmarcado en el Concordato que existe entre el Estado boliviano con el Vaticano, que también reconoce a estas unidades educativas de convenio. El último fue firmado en 2019. El mismo indica que la Iglesia debe acogerse a las disposiciones bolivianas, pero que las designaciones de sus administrativos y autoridades de los establecimientos deben hacerlo los miembros de la Iglesia para que se evite que una persona que no pertenece a esa religión dirija alguna unidad educativa. Por ello, formalmente no pueden hacer una intervención, ya que está respaldado por un convenio de carácter internacional, afirmó.