Caneb advierte con mayor inflación si continúa la escasez de dólares; exportaciones bajaron





25/05/2023 - 07:45:04

La Razón.- La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) hizo conocer este miércoles su preocupación por que aún existe escasez de dólares en el país y eso puede repercutir en el alza de algunos precios en el mercado y, por consiguiente, mayor inflación. Reveló, además, que las exportaciones decrecieron en 23,8% en el primer trimestre del año. El gerente general de la Caneb, Marcelo Olguín, dijo que muchos exportadores están obligados a recurrir al mercado paralelo para comprar dólares y cumplir con el pago de insumos. Están pagando entre Bs 7,65 y Bs 7,80 para adquirir la moneda extranjera. El tipo de cambio oficial se mantiene en Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra, desde 2011. “No hemos visto un cambio importante en términos del acceso a dólares en el sistema financiero y en el Banco Central. Muchas empresas exportadoras tienen parte de su producción que utiliza insumos importados y han estado con dificultades para acceder a dólares”, dijo en DTV. Dólares en mercado paralelo “Y se ha observado un manejo de precio paralelo que está por encima del techo de la banda (de Bs) 6,96. Se está comerciando en el orden de los Bs 7,80 por dólar. Algunas de las empresas que realizan importaciones no han tenido otra alternativa y han comprado divisas a esos precios, lo cual encarece los costos de producción y eventualmente eso podría trasladarse a precios. Podríamos comenzar a observar que los niveles de inflación vayan modificándose hacia el alza”. Olguín reconoció que el Gobierno está haciendo esfuerzos por solucionar este problema, sin embargo, exhortó a acelerar los trámites que permitirán mayor liquidez de la moneda. “Esperamos al Gobierno que está haciendo gestiones para lograr una tramitación más expedita de algunos contratos de deuda que están pendientes de aprobación en la Asamblea y podamos como país contar con los recursos necesarios”. Asimismo, Olguín dijo en el primer trimestre de 2023, hubo un decrecimiento en las exportaciones del 23,8% respecto a la gestión pasada. En contrapartida, las importaciones se elevaron. Los principales rubros que cayeron en exportaciones son minerales, hidrocarburos, industria manufacturera, derivados de soya y otros. Los exportadores atribuyen esta disminución al incremento de las tasas de interés y los conflictos en la frontera con Perú. Las cifras coinciden con las presentadas el pasado 11 de mayo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que informó que, a marzo, las exportaciones bolivianas bajaron en 23%. Lo que derivó en que la balanza comercial registre un saldo negativo de $us 215 millones. El director del INE, Humberto Arandia, explicó en esa oportunidad que las exportaciones en el primer trimestre disminuyeron de $us 3.367 millones (cifra de 2022) a $us 2.566 millones; principalmente debido al contexto adverso internacional, la caída de precios a nivel mundial y los bloqueos en Perú. Sin embargo, las cifras entre febrero y marzo varían positivamente. Según el INE, las exportaciones subieron de $us 770,5 millones en febrero a $us 941,2 millones en marzo.