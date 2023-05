Diputado evista plantea nombrar magistrados interinos para evitar designación por decreto





25/05/2023 - 07:36:38

Correo del Sur.- De no existir consenso en el proceso de preselección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el diputado del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, anunció que presentará un proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa Plurinacional designe a esas autoridades de forma interina. “Queremos que la Asamblea Legislativa, los representantes del pueblo, designen a los interinos en tanto y en cuanto la misma Asamblea Legislativa se ponga de acuerdo en postular a los candidatos a cargos máximos del Órgano Judicial”, sostuvo. Rechazó la posibilidad de designar magistrados por decreto supremo, ya que sospecha que, de no existir acuerdos, el ministro de Justicia, Iván Lima, será quien designe a sus “amigos”. Durante la sesión en la madrugada de este miércoles, el legislador, perteneciente al bloque “radical”, planteó que se incorpore su propuesta en el proyecto de ley para las elecciones judiciales, sin embargo, fue rechazado. “Si no postulamos por dos tercios, no hay elecciones, entonces, tenemos que tener una norma una salvedad, de emergencia que permita que los bolivianos y bolivianas no nos quedemos sin el servicio de justicia”, dijo. De acuerdo con la propuesta de Cabezas, las autoridades interinas serán designadas entre los postulantes que se hayan presentado en las comisiones mixtas del Legislativo y el tiempo que permanecerán en el cargo será definido por los asambleístas.