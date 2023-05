Evistas acusan al Gobierno por nuevo revés jurídico y arcistas piden procesar a Evo





El Deber.- Los diputados afines al expresidente Evo Morales reaccionaron furibundos luego de conocer el segundo sobreseimiento que decretó la Fiscalía y acusaron al Gobierno y a los operadores judiciales de institucionalizar la corrupción y ahora en el narcotráfico. En cambio los 'arcistas' afirman que las denuncias infundadas están dañando al Gobierno, que es necesario defenderse y pidieron procesar a Evo Morales. “Es una protección grosera y descarada de las autoridades del nivel más alto, más superior, para que se institucionalice la corrupción y el narcotráfico en las diferentes instituciones. El delito ya se ha institucionalizado. Este lunes se ha sobreseído el caso de la ABC a 12 ciudadanos por hechos de corrupción y hoy (miércoles) este fiscal de los 'narcoaudios', en seis meses no hizo nada, no movió un dedo para investigar”, protestó el diputado Héctor Arce en contacto telefónico. Este miércoles se conoció una resolución de la Fiscalía que dictó el sobreseimiento de tres oficiales de Policía respecto de los denominados 'narcoaudios', una denuncia que hizo el expresidente Evo Morales en abril de 2022. Según la Fiscalía no existe pruebas suficientes para llevar a juicio a los investigados y "no se pudo probar los tres delitos por los que se los acusó". Los coroneles Franco Jaime Arancibia, y José María Velasco, además del capitán Ivert Villegas, habían sido acusados por los delitos de: uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. En el frente, los adversarios del 'evismo', diputados afines al Gobierno de Luis Arce, acusaron al expresidente de lanzar acusaciones infundadas y dañar la gestión y por tanto, pidieron acciones desde los ministerios de Gobierno y de Justicia. “Lo que corresponde es que el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia tomen acciones legales, estamos hablando de la seguridad del Estado. En este sentido, el señor Evo Morales atacó al ministro de Gobierno (Carlos Eduardo Del Castillo) por el tema de narcotráfico, entonces creo que ese ministerio es quien tiene que responder con una contrademanda”, lanzó el diputado Rolando Enríquez Cuéllar, uno de los portavoces del 'arcismo'. Otro diputado 'evista', Ramiro Venegas, afirmó que el audio que proporcionó el expresidente es un indicio, evidentemente, pero era obligación de la Fiscalía investigar ese extremo y buscar las pruebas en un año que tuvo para cumplir su trabajo. “El hermano Evo Morales ha presentado el audio, ha entregado a los fiscales, por lo menos habrán hecho alguna pericia para saber de quién son las voces. Entonces ellos tienen cómo probar las acusaciones, pero aquí vemos que el Gobierno en vez de castigar a los culpables se dedica a perseguir a los que verdaderamente defendemos los intereses del país”, lanzó Venegas. Arce recordó que al margen del audio que presentó Evo Morales, la Fiscalía tenía la declaración del coronel Yerko Terán, a quien le ordenaron salir inmediatamente del lugar donde se había encontrado fábricas de drogas; además de los problemas que hubo en el cuartel de Umopar en Chimoré, pero la Fiscalía pidió seis meses y luego otra ampliación de seis meses y no logró nada. "Hay intereses muy grandes, se conoce que esa fábrica de droga tenía como socios a bolivianos y colombianos y no vimos una acción frontal, decidida para luchar contra el narcotráfico. Ninguna de las denuncias que hacemos prosperarán, los fiscales dilatan, dan vueltas y al final dicen que no hay pruebas”, lamentó Arce al final.