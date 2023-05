Misión Imposible: Dicen que Shakira le suplicó a Tom Cruise que deje de cortejarla





24/05/2023 - 20:59:41

Después de que se volvió un tema de conversación mundial la posibilidad de un romance entre Shakira y Tom Cruise al ser vistos juntos en la Fórmula 1 a principios de mayo, ahora aseguran que la intérprete de Acróstico y Monotonía ya le pidió al actor hollywoodense que detenga sus coqueteos y deje de cortejarla.



Ahora, todo parece indicar que las supuestas intenciones de Tom Cruise para conquistar a Shakira se habrían convertido en una misión imposible para el actor y productor de 60 años, quien habría sido flechado por la cantante colombiana de 46 años durante la carrera del Gran Premio de Miami, que se llevó a cabo el domingo 8 de mayo en el Miami International Autodrome, donde se les vio platicar muy amigablemente. El diario británico Daily Mail publicó versiones atribuidas a una fuente cercana a este par de famosos, las cuales aseguran que Shakira le rogó a Tom que detuviera sus intentos, luego de que trascendió que, en el encuentro en Miami, el protagonista de Top Gun Maverick sintió una conexión especial con la colombiana. De confirmarse el dicho que afirma que Shakira le suplicó a Tom Cruise que deje de coquetear con ella, tras su encuentro amistoso en el Gran Premio de Miami, quedaría claro que la cantante colombiana estaría centrada en rehacer su vida en Estados Unidos junto a sus hijos Milan y Sasha, luego de abandonar Barcelona, la ciudad en la que vivió durante los 12 años que mantuvo una relación de pareja con el ex futbolista Gerard Piqué. En este sentido, el mensaje de la cantante sería que el estar soltera no significa que esté disponible o que busque una relación sentimental en estos momentos. De esta forma, no habría por qué buscarle un significado oculto a la “buena química” que demostró con Tom en las carreras o al hecho de que también fue vista en un par de ocasiones junto al piloto de Mercedes, Lewis Hamilton. La fuente que está enterada del caso aseguró que Shakira no está interesada en Tom Cruise. “Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, sólo estaba siendo amigable. Ella está halagada pero no interesada”, afirmó. Asimismo, el informante describió que la actitud que adoptó Tom Cruise después de convivir con Shakira fue muy parecida a la que demostró después de conocer a su ex esposa, la actriz Katie Holmes. En aquella época, el actor se dejó ver demasiado emocionado cuando, en una entrevista con Oprah Winfrey, gritó a los cuatro vientos que estaba enamorado de la ex estrella de Dawson’s Creek. Por lo visto, ahora, no podrá repetir la misma escena.