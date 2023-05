Amigos de Bruce Willis se ponen nerviosos cuando lo visitan





24/05/2023 - 20:51:01

Desde hace unos meses, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, desde entonces, el actor de 68 años ha estado acompañado de su familia y amigos más cercanos. Sin embargo, a pesar del apoyo que ha recibido de sus personas más cercanas, algunas de las visitas que ha tenido el actor se ponen nerviosas, por un motivo específico. Desde la revelación de su diagnóstico, la actual esposa del actor, Emma Heming ha compartido actualizaciones sobre su estado de salud. Y en la última de ellas, reveló que las personas cercanas a Willis han tomado un cambio de actitud cuando lo van a visitar. Según su testimonio, los amigos de Bruce se ponen nerviosos cuando visitan al actor, pues temen comportarse de una forma en la que Willis salga de su centro. "La gente se pone nerviosa cuando deciden venir. No están acostumbrados a ver a la persona que tan bien conocían en un estado muy diferente. Eso puede ser muy complicado... Una vez que se conoce el diagnóstico, hay gente que tiende a olvidarles", dijo la ex modelo en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram. Sobre el papel que juega ella en esta etapa tan complicada, Heming reconoce que hay días muy difíciles en los que le cuesta mucho trabajo concentrase en sus responsabilidades, tanto profesionales, como de mamá. "En ocasiones, estoy dispuesta a ganar la batalla y en otras no me puedo concentrar por otros asuntos de la vida. Trato de comenzar y terminar el día con un sentimiento de gratitud, pensando en las cosas que quiero hacer y para las que necesito sacar tiempo", reveló. Sobre la forma en la que la esposa de Bruce Willis sobrelleva la responsabilidad que vive ahora, asegura que lo trata de llevar con el mayor optimismo posible. "Quiero animar a todo el mundo, creo que la comunidad lo es todo y no solía tener algo así antes. Recibo mucho apoyo y amor, y eso me da la fuerza que necesito para continuar", recalcó. Además, Heming aprovechó para revelar cómo es que sus hijos apoyan a su papá en esta nueva etapa, en especial Evelyn, quien a sus nueve años ha demostrado ser muy madura, e incluso, tuvo un conmovedor gesto hacia su papá. La niña se ha enfocado en buscar datos curiosos sobre la demencia, además de que en la escuela preparó una lista de ellos, para aprender mejor qué es lo que les pasa a las personas con este trastorno, por ejemplo, que son propensos a deshidratarse más facil. "Evelyn, siempre nos aseguraremos de que papá tenga una botella de agua en la mano. Gracias por hacérmelo saber. Pero eso es lo más amoroso y compasivo que puedes hacer: ser curioso y educarte sobre la enfermedad de tu papá", aseguró Emma. Bruce Willis se retiró oficialmente de la actuación después de que, en marzo de 2022, sus médicos confirmaran que sufría afasia, un trastorno del lenguaje estrechamente vinculado a la demencia.