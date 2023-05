El hombre más rico del mundo perdió 11.000 millones de dólares en un día





24/05/2023 - 20:31:53

Infobae.- La persona más rica del mundo, el francés Bernard Arnault, perdió 11.000 millones de dólares este martes al bajar las acciones de su imperio de lujo LVMH un 5% en la bolsa de París. Según Bloomberg, las acciones de LVMH -que incluye marcas de lujo como Louis Vuitton, Moet & Chandon y Christian Dior- cayeron un 5% en París. Edouard Aubin, analista de Morgan Stanley, cree que esto se produjo cuando los asistentes a una conferencia de lujo en París observaron un rendimiento “relativamente más moderado” en Estados Unidos, según información del medio First Post. Las acciones de LVMH cayeron este miércoles en toda Europa. Bloomberg informó que 30.000 millones de dólares se esfumaron en una jornada negativa que puede prolongarse este miércoles. Asimismo, los analistas de Deutsche Bank AG añadieron que la ralentización en EE.UU. es una “preocupación creciente”, según First Post. Aunque el repunte de la demanda china ha sido uno de los principales motores de las fuertes ventas, es probable que los inversores se muestren quisquillosos a partir de ahora, indicaron los analistas. “El sector del lujo sigue siendo un largo abarrotado para muchos inversores, con la prima del sector respecto al mercado en niveles históricamente elevados”, afirmó Matt Garland, analista de Deutsche Bank. Arnault encabeza el ranking online de los multimillonarios elaborado por la revista Forbes, con una riqueza personal de 176.600 millones de dólares. Elon Musk, que ha ocupado el primer puesto de los más ricos del mundo desde septiembre de 2021, tiene un patrimonio neto de 146.500 millones de dólares. Bernard Arnault supervisa el imperio LVMH, que cuenta con unas 70 marcas de moda y cosméticos, entre ellas Louis Vuitton y Sephora. En enero de 2021, LVMH adquirió la joyería estadounidense Tiffany & Co por USD 15.800 millones, lo que se considera la mayor adquisición de una marca de lujo de la historia. LVMH desembolsó USD 3.200 millones en 2019 por el grupo hotelero de lujo Belmond, que posee o gestiona 46 hoteles, trenes y cruceros fluviales. Y sin embargo su cara no es tan conocida. Muchos lo llaman “el dueño silencioso del lujo”. Por la discreción de su vida privada, pero el gran impacto de sus empresas de moda en todo el planeta. Forbes estima su fortuna hoy en USD 191.300 millones, apenas por encima de los USD 180.700 millones de Musk. Otro día complicado Las bolsas europeas y Wall Street sufren otra jornada negativa este miércoles, mientras el Gobierno estadounidense se acerca a un posible impago de su deuda. Londres, Frankfurt y París registraban un descenso superior al 1%, que sigue a las bajas de los nercados asiáticos, Shanghai, Tokio y Hong Kong. Las bolsas de Nueva York abrieron con perspectivas negativas después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijera sobre su reunión con Joe Biden por el techo de la deuda: “Aún no hemos llegado a un acuerdo”. A medida que se acerca la fecha límite, los nervios se hacen sentir en el parqué del New York Stock Exchange, cuya apertura marcó índice en rojo tanto en el Dow Jones, como en el S&P, Nasdaq y Russell.