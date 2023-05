La determinación de Piqué que podría provocar un nuevo sismo en la turbulenta separación de Shakira





24/05/2023 - 20:24:24

El video Acróstico, último gran éxito de Shakira, se convirtió al mismo tiempo en el nuevo foco de conflicto con su ex pareja Gerard Piqué, de quien se separó hace casi un año en una ruptura turbulenta, que sigue dando de qué hablar. Es que en el clip, filmado en la mansión en Barcelona en la que convivían, aparecen y participan Milan y Sasha, los hijos de ambos. Y en el entorno del futbolista alegan que nunca fue anoticiado de su intervención.

Te puede interesar: La divertida reacción del Kun Agüero a la romántica foto que publicó Gerard Piqué junto a su novia Clara Chía Pues bien, en ese contexto, en España aseguran que el ex futbolista podría llevar el tema a la Justicia. Lo subrayó el periodista Pepe del Real en El Programa de Ana Rosa, de la TV ibérica. “Piqué no quiere guerra, pero Ramón Tamborero (su abogado) está insistiendo en que denuncie”, añadió Antonio Rossi, compañero de quien dio la información en el show. El cronista y paparazzi Jordi Martin, quien siguió el minuto a minuto de la pareja desde 2010 cuando se conocieron Gerard y la colombiana, también había advertido en un video en su canal de YouTube que el presidente de la Kings League evalúa iniciar acciones legales. Dos cuestiones habrían generado el fastidio mayúsculo del ex zaguero del Barsa. Primero, que se habría enterado de la participación estelar de los niños una vez que el video vio la luz. “Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, tampoco se lo habían dicho”, habían informado en el programa Y ahora Sonsoles. El otro ítem es que luego de que Milan saliera en una de las transmisiones de la Kings League, la propia cantante había exigido que no fueran expuestos los pequeños, incluso en una carta publicada en las redes sociales, sobre todo por el acoso al que eran sometidos por el carácter mediático de la ruptura y todos sus coletazos. “Creo que si ella pide en un comunicado que se respete la intimidad de sus hijos y, de golpe, aparecen en un tema musical que va a dar la vuelta al mundo... No entiendo que primero pida que se les proteja y luego los saque ella”, había criticado la periodista Lorena Vázquez a la artista, de alguna forma dando a conocer el pensamiento de Piqué y su círculo íntimo. ¿Llegará la escalada a Tribunales, como anticipan en Europa? Shakira contaría con una ventaja: el convenio de divorcio rubricado en noviembre no contemplaría el tema de la exposición de Milan y Sasha. Mientras, en los próximos días se espera la segunda excursión del ex jugador a Miami para visitar a los niños para luego regresar con ellos a Barcelona, en uno de los períodos vacacionales en los que tiene prioridad. En etapas de descanso escolar, el 70% de los días corresponden a Gerard, mientras que el 30 a la sudamericana. En el resto del tiempo, el empresario puede pasar con ellos 10 días al mes... Salvo que el arreglo se modifique porque adquiera una propiedad y se afinque en Estados Unidos, algo en lo que ya estaría trabajando; al menos para tener un lugar para pasar con sus herederos lejos de los ojos de los curiosos y la prensa.