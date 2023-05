El MAS utilizó maniobras y su bloque para evitar censura en 3 interpelaciones a ministros





24/05/2023

Página Siete.- En las interpelaciones de los ministros de Salud, Jeyson Auza; de Obras Públicas, Edgar Montaño, y de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizó este año “maniobras ilegales” y su bloque unido para evitar que sean censurados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), denunciaron los diputados Juan José Tórrez, de CC, y Patricio Mendoza, del ala evista. “Son maniobras ilegales y como ellos (los masistas) tienen el control, porque saben quiénes van a asistir y quiénes no, usan los votos y se animan a una interpelación, porque antes ya hacen cálculos y al final, como pasó con Del Castillo, salen aplaudidos por ellos (arcistas y evistas)”, denunció Tórrez, diputado de Comunidad Ciudadana (CC). El martes, Del Castillo fue interpelado pero el MAS y sus dos facciones avalaron al final el informe del ministro que se salvó de la censura. Tórrez reveló que la interpelación a Del Castillo fue informada de “forma sorpresiva” porque en abril se había notificado la reprogramación de la misma, pero para diciembre. El legislador evista Patricio Mendoza señaló al presidente de la ALP, David Choquehuanca, de direccionar las interpelaciones. “Del Castillo debía ser interpelado el martes por otro tema (compareció por la aprehensión de Luis Fernando Camacho durante los días de paro en Santa Cruz) y el reglamento indica que no se puede posponer, se debe priorizar el anterior y no se hizo eso, porque Choquehuanca direccionó la interpelación”, aseveró. Además, Del Castillo fue distinguido el martes por los diputados masistas por los resultados de su trabajo al frente de su despacho. Las primeras dos interpelaciones El 26 de abril, el ministro de Salud, Jeyson Auza se libró de la censura en medio de un cuestionado conteo y denuncias de manipulación. La autoridad fue interpelada sobre el sistema de gestión para enfrentar el Covid-19 y la variante ómicron, luego de más de un año de peticiones de informes. “En más de 17 años de Gobierno, los del MAS ya se la saben todas y hacen reuniones internas para cubrir algunas gestión de los malos ministros y para no llegar a los dos tercios”, insistió Tórrez. En esa sesión, evistas y arcistas se unificaron para respaldar a Auza, pero además hubo críticas al conteo de votos. Esa jornada, el secretario de la Asamblea, Roberto Padilla, informó que se requerían 95 (de los 143) votos para la censura y que sólo se alcanzó a 82. Unos minutos después, Choquehuanca dio por terminada la interpelación. “En el caso del ministro de Salud, llegamos a los dos tercios, pero no querían revisar el mal conteo”, recordó Tórrez. El 16 de mayo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, fue interpelado en la ALP y se salvó también de la censura, por el apoyo que recibió de las dos facciones del MAS. El presidente nato de la Asamblea sometió a votación las dos posibilidades de voto que había para el ministro, el orden del día puro y simple, y el orden del día motivado. Ninguna de las opciones logró los dos tercios y aprovechó para declarar concluida la sesión. En el recuento final 87 parlamentarios votaron por la censura, faltaron nueve votos para censurar al ministro. “En el caso de Montaño nos faltaron nueve votos, pero eso ya sabían (los masistas), conocían de las licencias de algunos diputados y senadores, por lo tanto no llegamos a los dos tercios”, precisó Tórrez. Por su lado, Mendoza, del ala evista, denunció que en el caso de Montaño hubo una “compra” de votos a un sector de la oposición “Eso ha sido a cambio de pegas (puestos laborales)”. En la interpelación de Montaño, evistas y arcistas hicieron cuerpo para salvarlo de la censura. En los últimos dos años, el ala radical del MAS no deja de cuestionar a los ministros del presidente Luis Arce, mientras que el ala renovadora también critica a los exministros de Evo Morales, sin embargo cuando se instala la sesión de la ALP, las diferencias se disipan y aprueban como bloque único, con algunos matices, leyes y salvan a los ministros del Gobierno. Desde junio de 2022 hasta este martes, los masistas cerraron filas en al menos seis ocasiones para salvar a tres minutos y aprobar leyes y reglamentos, entre ellas la Ley del Oro y la Ley Corta para las judiciales, ante una oposición disgregada y golpeada por denuncias de que fueron asimilados por el MAS. Y ante la eventualidad de que un ministro sea censurado, podrá volver al cargo. El 19 de abril de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional eliminó la prohibición de que ministros censurados puedan ocupar cualquier cargo público por tres años. Esto, después de declarar como inconstitucionales algunos de los artículos de la Ley 1350 que regula los efectos de la censura determinada por la ALP.