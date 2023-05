Exalcalde Leyes es sentenciado a cinco años de prisión por el caso Comidas y lo inhabilitan como abogado





24/05/2023 - 19:42:17

Opinión.- La Fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles, informó que, en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que José María Leyes, es autor de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, dentro del caso denominado “comidas”, por ello el Juzgado de Sentencia N° 10 de la capital dictó cinco años de cárcel que deberá cumplir en el penal de San Sebastián hombres. Asimismo, se dispuso la inhabilitación de cinco años en el ejercicio de sus funciones como abogado y la reparación de daños y perjuicios. “Llama la atención que todo el proceso de contratación se realizó en un solo día, el 16 de abril de 2020, sin mencionar que la empresa contratada no cumplía con los requisitos mínimos para poder ser elegida en este tipo de procesos administrativos, por eso dentro del juicio oral se presentaron todas las pruebas que se colectaron en la investigación entre ellas; leyes municipales, decretos y reglamentos que demuestran la culpabilidad y autoría del ahora sentenciado”, dijo Gonzáles. Por su parte, el Fiscal de Materia, Marcelo Requiz, señaló que el hecho se produjo el mes de abril de 2020, en Cochabamba, en ese entonces, el alcalde de ese municipio, José María L.J., emitió un decreto municipal en el que autorizaba, por emergencia de bienes y servicios, la compra de alimentación para policías y militares, a través de una empresa de distribución de comida. Dicha contratación fue observada por los concejales del municipio, quienes denunciaron que la adjudicación se realizó con varias irregularidades, la principal que la empresa no cumplía con todos los requisitos de la convocatoria pública para prestar servicios a una entidad municipal. Ante esas denuncias, el exalcalde José María Leyes, y varios de sus funcionarios fueron aprehendidos e imputados el año 2021, luego de haberse hallado indicios de hechos de corrupción en la contratación realizada. En estos momentos, se desconoce el paradero de Leyes, a quien se lo busca desde abril pasado. Según información, la exautoridad no se encuentra en el país.