Apareció Génesis: Confirman que está a salvo; fue hallada en Sucre y habría un trasfondo de trata





24/05/2023 - 19:08:36

Opinión.- Génesis apareció con vida. La menor de 14 años que era intensamente buscada por la Policía, en Cochabamba, tras no dejar rastros desde el 20 del mes en curso, se encuentra bien. La hallaron en la ciudad de Sucre. La familia de la niña confirmó la buena nueva. Su tío, Fernando Salazar, ha sido quien le transmitió el dato a OPINIÓN. "La familia Salazar Aguilar comunicamos que nuestra hija, Génesis, fue encontrada en la ciudad de Sucre", fue parte de lo referido por el también catedrático. Los allegados a la menor resaltaron las labores investigativas de la Policía Boliviana y destacaron, en particular, las acciones que llevó adelante el coronel Boris Bellido, quien fue parte activa del caso. "A nuestra Policía nacional, que se movilizó y cumplió con su deber. Resaltamos nuestra gratitud especial al coronel Boris Bellido, quien fue amigo y nos asesoró, apoyó incondicionalmente en todo el proceso con el compromiso humano de un policía", reza otro fragmento del comunicado emitido por los seres queridos. De acuerdo con la familia, se habría tratado de un caso de trata y tráfico, por lo que le exige a las autoridades que lleguen hasta el fondo de las averiguaciones. LA CIUDADANÍA EMPATIZÓ El fin de semana pasado, las redes sociales se han visto inundadas de fotografías de Génesis Érika, de quien no se sabía desde el sábado 20. Génesis habría salido de su domicilio, ubicado en la avenida Manko Kapac esquina Ollantay, con dirección a la pastoral juvenil del colegio La Salle, como lo hacía todos los fines de semana. Sin embargo, la última vez, no regresó a casa. Su hermano, al constatar que no retornaba, llegó hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), división de Trata y Tráfico de personas, para reportar y hacer formal su desaparición. Ante esto, la Policía actuó en consecuencia y se enfocó en hallar a Génesis. Un efectivo informó, el pasado 22, que estaban efectuando acciones pertinentes y citando a todos los que hayan tenido contacto con ella, a fin de determinar el último lugar y personas con las que tuvo contacto. Los seres queridos de la niña tomaron en cuenta la movilización de los usuarios y también les dedicaron palabras de agradecimiento. "Agradecemos, de corazón, a Dios, a todos los vecinos de Villa Coronilla, parientes, amigos, a nuestra población y periodistas, que hicieron posible la difusión masiva en las redes y todos los medios de comunicación televisivo, radio y prensa escrita , a nivel nacional, de la desaparición de nuestra hija".