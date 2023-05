Bochorno, chiquillada y una vergüenza: Las reacciones a la pelea en el Legislativo





24/05/2023 - 19:03:47

Página Siete.- Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la oposición calificaron de bochornosa, vergonzosa y “una chiquillada” a la pelea campal que protagonizaron legisladoras oficialistas y opositoras en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La gresca ocurrió durante la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, la noche del martes. “Estas escenas, que ciertamente son bochornosas, son en realidad consecuencia de la agresión del ministro hacia la ALP, les ha faltado el respeto a los asambleístas, a la asamblea como institución, al pueblo boliviano, y a Santa cruz”, opinó el diputado de Creemos, Erwin Bazán. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados (MAS), Jerjes Mercado, calificó de lamentable el espectáculo que protagonizaron las legisladoras. Culpó a la oposición de causar el enfrentamiento y defendió a las diputadas del MAS. “Es lamentable, es una vergüenza que diputadas que no tienen propuesta lleguen a esos términos. Han sido las diputadas de la oposición que se han acercado raudamente hacia el ministro, no sabemos qué intenciones tenían, de agredirlo o cuál era la idea, y con eso han ocasionado que nuestras diputadas salgan a cuidar la testera y se hayan producido estos hechos bochornosos”, aseguró. Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana Enrique Urquidi indicó que todas las fuerzas políticas deben hacer una autocrítica y aceptar su responsabilidad en esta clase de actos. “Por decir lo menos, lo que paso anoche es bochornoso, es vergonzoso. Nosotros, como asambleístas, estamos aquí para debatir ideas, no para agarrarnos a lapos y golpes. Cuando faltan los argumentos, cuando faltan las ideas, sucede lo que ha sucedido ayer. Todos, sin distinción de colores políticos, tenemos una responsabilidad, un mea culpa y una autocrítica”, expresó. A su vez, el senador del ala evista del MAS Leonardo Loza calificó de gravísimo el incidente ocurrido la noche del martes y llamó a sus correligionarios a no caer “en las provocaciones de la derecha” “Lo que ha pasado ayer ha sido gravísimo, ha sido una chiquillada. A nosotros no nos han elegido para hacer chacota y pido a mis hermanos del MAS-IPSP no caer en ninguna provocación de la derecha boliviana”. Las protagonistas Algunas de las legisladoras protagonistas de la pelea campal también se pronunciaron pidieron disculpas por su comportamiento, además que anunciaron procesos penales. “Quiero pedir disculpas al pueblo boliviano por demostrar esas agresiones y esa bajeza en la cámara de diputados, pero ya teníamos que mostrar un precedente a estas diputadas de Santa Cruz, de que aquí los derechos no se vulneran, aquí no se van a tolerar agresiones”, indicó la diputada masista Tania Paniagua, quien fue señalada como una de las agresoras por las diputadas de la oposición. Por su parte, la diputada de Creemos, Moira Osinaga indicó que iniciará procesos penales contra las legisladoras del MAS. “Tenemos que hacer las denuncias correspondientes, aunque sabemos que no van a proceder, porque nos hablan de justicia, pero sabemos que la justicia la manejan ellos. Yo voy a ir al médico forense a hacerme el chequeo que corresponde y nos sentaremos con los abogados para hacer la denuncia que corresponde”, dijo. En la misma línea, Erika Chávez, legisladora de Creemos, también anunció una denuncia penal ante la Fiscalía por las agresiones.