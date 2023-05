La Justicia envía a Palmasola por 90 días a la exgerente del intervenido Banco Fassil





24/05/2023 - 18:48:57

La justicia dictó este miércoles detención preventiva de 90 días para la exgerente del Banco Fassil, Patricia P, quien participó en el proceso de otorgación de créditos “overlimt” a prestatarios que no presentaron respaldos de pago. La exfuncionaria deberá permanecer en el Pabellón de Mujeres del penal de Palmasola, conocido como el PC-2, mientras continúan las indagaciones en su contra por la comisión de delitos financieros relacionados a la otorgación de créditos a prestatarios que no tenían solvencia. Es la quinta persona que es encarcelada en la investigación, que es impulsada por el Ministerio Público. Anteriormente, cuatro ejecutivos de la entidad intervenida fueron recluidos de manera preventiva por delitos financieros. Por este mismo hecho, otros 11 ejecutivos del intervenido Banco Fassil están en la mira por autorizar sobregiros (over limit) a favor de ocho prestatarios con tarjetas de crédito. La fiscal Carmen Guzmán informó que de acuerdo con las investigaciones, “ella participó en la otorgación de unas líneas de crédito y los prestatarios no tenían como devolver ese dinero”. Agregó que, en su declaración, en su calidad de gerente, no aprobaba préstamos, y que era el director en su instancia superior. “Los montos son de Bs 3 millones y la garantía aprobada era de 350.000 bolivianos”. Guzmán señaló que para el Ministerio Público los elementos probatorios están en las “carpetas de los créditos que se dieron”. Según la información de la Fiscalía, al menos ocho clientes de la entidad financiera intervenida suscribieron documentos privados de “contrato de apertura de línea de crédito rotativa”. Solicitaron que se les otorgue tarjetas de crédito y posteriormente pidieron sobregiros “por montos de dinero que superan su capacidad de pago mensual”. Detenidos El 27 de abril, la jueza Marianela Salazar ordenó la detención preventiva por 90 días, en la cárcel de Palmasola, para cuatro exaltos ejecutivos del intervenido Banco Fassil acusados por delitos financieros. Se trata de Ricardo M. O., presidente ejecutivo de la entidad financiera; Jorge Arturo CH.V., Gerente general; Hernán S. V. D, ejecutivo; y Hermes Hugo S. C. ejecutivo. La denuncia formal fue presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero el 19 de abril de 2023.