Vicente Cuéllar continuará defendiéndose en libertad tras abstenerse de declarar por el paro de 36 días







24/05/2023 - 18:36:45



El Deber.- El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, continuará defendiéndose en libertad, por orden de la Fiscalía, luego de que se abstuvo de declarar por el proceso que se le sigue por los 36 días de paro a favor del censo, que se realizó a finales del año pasado.

“Como lo manifesté antes de ingresar a la Fiscalía, hice uso de mi derecho a guardar silencio. Esta denuncia no tiene pies ni cabeza y no había para qué gastar una respuesta que no tiene sentido. De todas maneras, nosotros siempre vamos a estar prestos a cualquier convocatoria de esta investigación”, informó al salir de su audiencia de declaración.

Cuéllar dijo que este caso fue armado para perseguir de manera política a los miembros del Comité Interinstitucional que demandaron la realización del Censo de Población y Vivienda.

“Nosotros calificamos esto como una persecución política, porque siempre se trata de amordazar a callar a quienes pensamos diferente o a quienes, de alguna manera, nos atrevemos a cuestionar la administración del Estado. Creo que todos los bolivianos somos conscientes de que estamos atravesando uno de los momentos más críticos en el tema económico y todo el pueblo sabe que el Gobierno trata siempre de buscar temas de coyuntura para posicionar una cortina de humo para que el pueblo siga adormecido”, lamentó.

La denuncia de este caso fue interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022, contra algunas autoridades de Santa Cruz por los 36 días de paro que se realizaron a favor del censo a finales del año pasado. Pese a que los sucesos aludidos habrían ocurrido en el departamento cruceño, el caso está radicado en La Paz.

Entre los denunciados están quiénes formaron parte del Comité impulsor del censo: Rómulo Calvo (expresidente cívico), Vicente Cuéllar (rector de la Uagrm), Reinerio Vargas (vicerrector de la Uagrm) y José Luis Santistevan (abogado constitucionalista). Además del gobernador Luis Fernando Camacho, quien está detenido en la cárcel de Chonchocoro.

Marcelo Mayta acusa a estas autoridades de prohibir el derecho al trabajo, generar violencia durante los días de paro, promover el terrorismo, atentar contra la seguridad de algunos funcionarios públicos, e incluso de asociación delictuosa, entre otros.

Sin embargo, los denunciados siempre refutaron las acusaciones de Mayta al señalar que solo cumplieron el mandato del cabildo cruceño que se realizó a los pies de El Cristo.