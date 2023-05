Gobierno a la Iglesia Católica en Bolivia: La justicia canónica no reemplaza a la penal





24/05/2023 - 17:46:36

El Gobierno le recordó a la Iglesia Católica en Bolivia que la justicia canónica no reemplaza a la justicia penal, ante la llegada del sacerdote del Vaticano Jordi Bartomeu para investigar los casos de pederastia denunciado contra religiosos. La posición la expresó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, en medio de una serie de denuncias de pederastias tras revelarse, a través de una investigación del periódico El País, que el extinto jesuita Alfonso Pedrajas alias Pica abusó de al menos 85 menores, la mayoría estudiantes del Colegio Juna XXIII. Ríos aseguró que Pedrajas cometió delitos y aclaró que el ‘encubrimiento’ de la Iglesia Católica está tipificado en nuestra legislación como delitos. “Por otro lado, hay que ser enfáticos que la justicia canónica no reemplaza la justicia penal”, afirmó en entrevista con Bolivia TV. A medida que avanzan las investigaciones se develan más casos y denuncias contra religiosos en departamentos como La Paz, Santa Cruz, Tarija y Oruro, donde se conformaron comisiones de fiscales para investigar. Ante esta situación, Ríos señaló que se debe sentar un precedente, porque dañaron la vida de muchos niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Para dar justicia, se debe investigar, sancionar a autores y encubridores para posteriormente hacer una reparación integral a las víctimas, precisó.