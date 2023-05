Exministro Santos Cruz dice que sólo tiene un chaco y una moto que no sirve





24/05/2023 - 13:17:21

Correo del Sur.- Juan Santos Cruz, exministro de Medio Ambiente y Agua, dijo en su declaración informativa que sólo tiene a su nombre una moto que ya no sirve y un pequeño chaco para su actividad agrícola. El exministro permanece en la cárcel de San Pedro con detención preventiva por el caso coimas millonarias que habría exigido a diferentes empresas a cambio de favorecerlos en las adjudicaciones. Según la declaración informativa difundida por F10, la exautoridad aseguró que no tiene inmuebles registrados a su nombre, pero luego dijo que tiene un chaco donde realiza la actividad ganadera a menor escala. “¿Qué propiedades inmuebles tiene registradas a su nombre?”, preguntó la Fiscalía, a lo que Santos respondió: “Registradas no tengo nada, pero estoy encarpetado en mi comunidad San Pedro de Bolpedra”. “¿Qué propiedades muebles tiene registrado a su nombre?”, cuestionó el Ministerio Público y la exautoridad dijo: “Tengo una moto registrada, pero que ya no existe porque se deterioró y ya no sirve”. También fue consultado si tenía alguna actividad de negocios o empresas, pero se limitó a decir que tiene un chaco que es una parcela para realizar actividad ganadera en menor escala. Respecto a su patrimonio en dinero, el exministro dijo que tiene deudas en un estimado de Bs 50.000 que es un dinero que ganó en sus trabajos anteriores a ser ministro. Respecto a los depósitos que realizó a su sobrino y a una funcionaria del ministerio, Santos dijo que eran aportes voluntarios de sus funcionarios para actividades sociales y dirigenciales. El caso se destapó luego que una de sus excolaboradoras lo denunciara por realizar cobros de coimas que alcanzaron a los Bs 20 millones que fueron lavados en bienes por medio de su sobrino, que también era empleado en el ministerio, y por una funcionaria en Pando.