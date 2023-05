Caso cadetes: Tercer implicado podrá defenderse en libertad tras pagar fianza de Bs 21.000





24/05/2023 - 12:55:20

El teniente Christian S., investigado por el accidente que sufrieron dos cadetes en el Colegio Militar, obtuvo detención domiciliaria tras el pago de una fianza de Bs 21.000 para defenderse en libertad. La defensa legal del teniente del Ejército, Jhon Ruiz, informó que el juez determinó que el uniformado tenga arraigo, no pueda acercarse a las víctimas y además debr presentarse cada miércoles ante el Ministerio Público. La audiencia cautelar fue realizada la tarde del martes, en la misma, el juez ordenó las medidas cautelares de carácter personal; es decir, podrá guardar detención domiciliaria pagando la fianza en el plazo de tres días. “Se ha conseguido la detención domiciliaria de mi cliente”, confirmó el jurista a los medios, aseverando que se había logrado desvirtuar la presunta autoría. La Fiscalía investiga al teniente Christian S., por la presunta comisión de lesiones gravísimas. El accidente El 18 de abril, cerca del mediodía, durante las demostraciones militares, los cadetes del Colegio Militar del Ejército, Christian Alexander L. V. (21) y Herland Ángel C. C. (23), resultaron heridos durante una prueba de eficiencia combativa. Ambos saltaron de una altura aproximada de 20 metros, aparentemente sin las medidas de seguridad que requiere esa práctica y resultaron heridos de gravedad. En el marco de las investigaciones, fueron detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz, el instructor teniente Juan José P.A. y el capitán del Ejército Manfred H.