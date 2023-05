Senadora de CC llama matoncito y abusivo a Del Castillo y lo compara con Arturo Murillo





24/05/2023 - 07:53:18

El País.- La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos tildó de “matoncito” y “abusivo” al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo por reprimir a la población en diferentes regiones del territorio nacional, además lo comparó con el exministro Arturo Murillo. “Usted se ha convertido lamentablemente en un matoncito más, en un abusivo más, que interviene en nuestros departamentos para reprimir a la ciudadanía organizada pacíficamente, para atentar contra los derechos humanos”, remarcó Barrientos. Las declaraciones de la legisladora se realizaron durante la interpelación del titular del Ministerio de Gobierno en la Asamblea Legislativa, por la captura del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. “Quisiera decirle y recalcarle que usted que ha criticado al señor (Arturo) Murillo, que usted que se pelea todos los días con el señor (Carlos) Romero acusándose de narcotraficantes, unos a otros. Usted hoy es exactamente igual o peor que el señor Murillo y Romero”, dijo. Agregó que hubo una violación premeditada de los derechos humanos, secuestrando al gobernador Luis Fernando Camacho para trasladarlo de forma irregular a otra jurisdicción sin dar la información respectiva ni haciendo conocer una orden de aprehensión. “Ha existido una estrategia policiaca, con un operativo militar que ha atentado contra la seguridad e integridad gobernador Luis Fernando Camacho”, dijo. La senadora también se refirió a la posición de los parlamentarios del MAS sobre las muertes de Senkata y Sacaba, y cuestionó que éstos “se llenen la boca pidiendo justicia” y no digan nada por los decesos de Montero y Porvenir, entre otros casos. “Se llenan la boca con Senkata y Sacaba, se olvidan de los casos de Montero, Porvenir y Chaparina y se olvidan de cientos casos, más 800 personas no tienen justicia por las vulneraciones que se han cometido en el gobierno del MAS, los muertos no se utilizan políticamente los muertos a su conveniencia, lo que es inaceptable. Los muertos no se utilizan políticamente por conveniencia, la justicia no es propia de un partido político, los derechos humanos son para todos”, criticó.