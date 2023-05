Algunos colegios privados ya aplican el incremento de las pensiones escolares





24/05/2023 - 07:23:34

Página Siete.- Algunos colegios privados ya comenzaron con la aplicación del incremento del costo de las pensiones entre un 3% y 5%. Sin embargo, hasta la fecha, los padres de familia no hicieron ninguna denuncia, reportó la Dirección Departamental de Educación de La Paz. Advierten que existe una norma que impide esa medida y que la multa ascendería hasta el 10% del total de los ingresos del colegio. “El contrato de servicio educativo de la presente gestión escolar, firmado por ustedes y la unidad educativa y visado por la Dirección Distrital de Educación refiere lo siguiente: Cláusula 5°. Inciso V: En caso de que haya aumento salarial dispuesto por el gobierno, la unidad educativa reajustará el incremento de las cuotas mensuales de manera retroactiva. Por tanto, el consejo directivo determina: 1.- El aumento a la cuota mensual será a partir de la quinta pensión (junio). 2.- El porcentaje de incremento es del 3,5%. Mismo que representa, por ejemplo, en la cuota de primaria y secundaria que es de Bs 756, una adición de Bs 26,50 mensual”, detalla el comunicado emitido por una unidad educativa de La Paz. De la misma forma llegaron a Página Siete quejas verbales de algunos padres de familia que también se vieron sorprendidos por este incremento, que fue dispuesto el pasado 4 de mayo por la Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia (Andecop). Esta instancia determinó el alza de las pensiones escolares entre el 3% y el 5%, dependiendo de cada institución educativa privada. En ese entonces, la entidad dijo que esta elevación busca cubrir el aumento salarial de los maestros y administrativos, considerando que el gobierno del presidente Luis Arce Catacora y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron unilateralmente que el incremento salarial para esta gestión será de 3% al haber básico y 5% al salario mínimo nacional. El decreto fue firmado por el propio mandatario el 1 de mayo, día en el que se festeja a los trabajadores. El director departamental de Educación de La Paz, Carmelo López, dijo a Página Siete que hasta ayer por la tarde no tenía ninguna queja. “No recibimos ninguna denuncia en la Dirección Departamental de Educación, ni en las direcciones distritales. Tenemos una unidad de transparencia que recibe todos los reclamos correspondientes al incremento de pensiones. Se habilitó un formulario de reclamos, pero no tenemos ningún registro de alguna observación que se hubiera hecho sobre el tema”, afirmó. El profesor explicó que en caso de que se presenté un caso, se aplicará la norma respectiva. “Si hay denuncias, inmediatamente vamos a hacer la intervención de esa unidad educativa. Es más, tenemos un equipo de técnicos que está trabajando y constantemente está en alerta. Está haciendo las inspecciones en las unidades educativas, pero no pudimos encontrar ningún reclamo”, precisó. En caso de que se compruebe, el colegio será multado con el 10% de sus ingresos mensuales. Si llega a reincidir, la segunda sanción será del 20% y a la tercera infracción se procederá al cierre del colegio. Anoche, el ministro de Educación, Édgar Pary, recordó que emitieron un comunicado en el cual se informa que “está terminantemente prohibido el cobro”. “Hay una resolución ministerial que establece claramente que en la gestión 2023 no puede haber incremento de pensiones”, agregó. La autoridad pidió a los padres de familia de instituciones privadas “no caer (en esta falta) y pagar por una u otra situación”. “Son 10 cuotas que deben pagar los padres”, indicó y aseguró que “no puede haber otro tipo de cobros”. “No se dejen engaña”.