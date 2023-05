Unionistas del Plan 3.000 se declaran en la clandestinidad





24/05/2023 - 07:18:29

El Deber.- El representante de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) del Plan Tres Mil, Gary González, otros de la directiva de los unionistas de la populosa ciudadela se declararon en la clandestinidad un día después de la aprehensión del vicepresidente de la institución. “Por el amedrentamiento y persecución que enfrento durante años, me he declarado en la clandestinidad. Otros jóvenes también tomaron esa medida, cada uno por su cuenta, para cuidarse y protegerse porque no se está seguro con la justicia que tenemos”, expresó Gonzáles, sin especificar el número de personas en la clandestinidad. La aprehensión del vicepresidente interino de la institución, Oswaldo Erwin Sánchez, fue una de las razones para tomar esta medida, aseguró Gary Gonzáles, porque el Gobierno busca encerrar a todo el directorio de la agrupación juvenil. El joven es investigado por la quema de la clínica Orest, hecho ocurrido en enero de este año, durante las protestas por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. El líder de la agrupación del Plan Tres Mil denunció que no se dejó ingresar al abogado Martín Camacho a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se tiene a Sánchez, situación que habría sido aprovechada para amenazar al aprehendido y hacerle firmar una declaración que ya estaba escrita. “Le dijeron que su mujer y sus hijas menores de edad estaban en riesgo. Que tenía que hacer y declarar lo que ellos le decían. Nos inculparon de hechos en los que no tenemos nada que ver y que no hicimos. Tienen una lista con aproximadamente diez nombres”, aseguró desde la clandestinidad. El concejal por el MAS Rolando Pacheco cuestionó al unionista y le pidió no obstruir a la justicia y hacerse responsable de sus actos. No presentaron imputación Martín Camacho, abogado de Sánchez, indicó que hasta las 18:00 no se había presentado la imputación y, por lo tanto, no hay fecha para la audiencia cautelar. El abogado recordó que al aprehendido no se le permitió estar asistido por un profesional de su confianza. “Lo aprehenden a las 10:00 en un acto totalmente ilegal porque los policías llegan sin un mandamiento y le toman la declaración a las 14:30. Llegué a esa hora y me retuvieron 40 minutos en la entrada y cuando subimos ya le habían tomado la declaración”, dijo Camacho.