Romero denuncia que YPFB adeuda $us 800 MM a Trafigura por 5 meses de retraso en pagos por importación de diésel





24/05/2023 - 07:02:13

Página Siete.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adeuda a la empresa Trafigura 800 millones de dólares por cinco meses de atraso en pagos por importaciones de diésel, lo cual ha provocado restricciones en el departamento de Santa Cruz, denunció el exministro de Gobierno, Carlos Romero. La exautoridad explicó que esta obligación se suma a la deuda flotante de 150 millones de dólares que mantiene la estatal petrolera con los operadores privados por el gas natural que se exporta hacia Argentina. “Tenemos información que cinco pagos no fueron cumplidos con Trafigura y esta empresa ha cerrado la válvula, son 800 millones de dólares de deuda”, precisó. Según la exautoridad, esta empresa no procedió a ejecutar acciones que los contratos establecen porque existen “irregularidades y manipulación” en los “Premium” por traer diésel al país y “sobreprecio”. Página Siete solicitó la contraparte a la oficina de prensa de YPFB, pero no recibió respuesta. Tampoco cuando se hicieron las mismas consultas la semana pasada. De acuerdo con Romero, el problema es que en los contratos entre YPFB y Trafigura existen cláusulas contractuales que establecen la aplicación de costos financieros adicionales por cada mes de retraso en los pagos por importaciones de diésel. “Esto significa que además de la aplicación de multas, se debe indemnizar costos operativos adicionales. Esto implica que la previsión de presupuesto que tenía YPFB para las importaciones puede sufrir un aumento en los siguientes meses”, advirtió. Para la exautoridad, esta es una de las causas que está provocando restricciones en la provisión de diésel al transporte, a las grandes industrias y al sector productivo en Santa Cruz. Alertó que YPFB ha intentado cubrir la demanda con el traslado de stock de combustibles de Beni, Pando y Chuquisaca al departamento de Santa Cruz, pero estos volúmenes ni son sostenibles para atender la demanda en las próximas semanas. El 24% del diésel en Santa Cruz va al consumo de transporte, 24% a las grandes industrias y un 18% al sector agrícola productivo. Otras deudas Página Siete informó el pasado 3 de mayo que YPFB no paga desde septiembre del año pasado el gas que producen las petroleras privadas que operan en ese país. El problema tiene que ver con la falta de dólares en Bolivia, de acuerdo con el medio especializado en energía EconoJournal de Argentina. En rigor, desde ese mes del año pasado la estatal dejó de abonarles a los productores el gas que direccionan tanto al mercado interno como hacia Argentina. Se estima que la deuda que tiene YPFB acumula con los productores por el hidrocarburo que se exporta hacia nuestro país ronda los 150 millones de dólares, según cuantificaron fuentes privadas a EconoJournal. Frente a ese contexto, Enarsa y la Secretaría de Energía le propusieron a la estatal petrolera volver a comprar gas directamente a los productores (sin la intermediación de YPFB) con la intención de asegurar la entrega de al menos 8 millones de metros cúbicos día (MMmcd) para el próximo invierno.