Luis Miguel recuerda la vez que besó en la boca a María Félix





23/05/2023 - 21:34:19

No se conmemora un día en especial en honor a María Félix, pero Luis Miguel se despertó este martes recordándola a través de sus redes sociales y lo hizo recordando un día memorable hace 21 años. De cara al inicio de su nueva gira de conciertos, mediante un video que publicó en Instagram, Facebook y Twitter, El Sol trajo al tema la vez que ofreció un show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y en primera fila ahí estaba nada más y nada menos que La Doña. Se dice que fue el propio cantante, quien aquella vez invitó a su espectáculo a la entonces diva de la Época de Oro del cine mexicano. Ocurrió en mazo de 2002 durante una de sus presentaciones del Mis Romances Tour. María Félix fue acompañada de Luis Martínez de Anda, su asistente personal en aquel entonces y heredero universal tras su muerte, el 8 de abril de 2002. En el clip que el astro musical compartió en sus redes oficiales con el éxito Bésame mucho como música de fondo, todo transcurría de manera normal cuando de pronto, a la mitad de una canción, el ídolo de la música pop se acercó a donde ella se encontraba para saludarla. Desde el escenario, se agachó para besarle la mano y después la mejilla. Pero este detalle cariñoso no fue suficiente y ante la mirada atónita de los asistentes, el hijo de Luisito Rey selló el encuentro con un besó en la boca a María Bonita de 88 años.

“Las muchachitas se morían de la envidia de que no fueron ellas quienes recibieron el beso”, declaró Martínez de Anda en aquel tiempo. Al finalizar el concierto, la prensa ya esperaba a las afueras a la musa de Agustín Lara para conocer su impresión en tan memorable momento. A bordo de su coche, la estelar de películas como Tizoc y La Generala dijo a una reportera que le preguntó cómo se había sentido de disfrutar a LuisMi desde primera fila y emocionada, con una gran sonrisa respondió: “Me gusta mucho y lo quiero mucho, le di un beso en la boca. Precioso, además es tan buen cantante y guapo”. El show de Luis Miguel fue el último evento público al que asistió La Doña antes de su muerte y también fue la última vez en que concedió una breve entrevista a la prensa.