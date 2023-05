Chayanne lanza polémica pregunta a sus fans





23/05/2023 - 21:27:10

Chayanne es uno de los cantantes más reconocidos a nivel internacional, no sólo por su talento, sino también por su carisma, sencillez y atractivo físico que desde hace más de cuatro décadas de trayectoria tiene enamoradas a millones de seguidoras que fielmente están pendientes de sus pasos día tras día. El ídolo puertorriqueño acaparó las redes este martes luego de lanzar una polémica pregunta a sus fans tras concluir la grabación de un audiovisual. Con bata blanca puesta y debajo de ésta un bóxer o traje de baño de color negro, Chayanne, el llamado ‘Papá de todos’, publicó un clip en su Instagram con la leyenda: “Jumm, espero que les guste... el video de Bailando Bachata"; sin embargo, ahí no terminó su mensaje. Ver esta publicaci�n en Instagram Una publicaci�n compartida de Chayanne� (@chayanne) El intérprete de éxitos como Provócame y Atado a tu amor dijo a sus seguidoras que recién había salido de la piscina y adelantó que el videoclip que este año dará a conocer, estaba quedando hermoso. Fue entonces que lanzó una polémica pregunta que derivó en miles de comentarios en la red social: “Me pusieron una bata y ahora no sé si... ¿Me la quito o me la dejo?". Sus más acérrimas fanáticas se apresuraron a responder al post que ya acumula más de 151 mil likes. Primero que nada, lo llenaron de elogios destacando, una vez más, su galanura y simpatía. Ya después lo orientaron a tomar la decisión correcta y en su mayoría votaron porque esa bata ya no debe traerla puesta. “¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa!”; “Te la quitas conmigo, mi amor”, “Uf, qué pregunta... que vuele esa bata”; “Ay, mi amor hermoso, quítatela, ansiosas esperando”; “Quítatela, papi”; “Hasta la pregunta es necia, quítatela bombón”; “Te amamos con o sin bata, pero por hoy quítatela”, son algunos de los comentarios que se leen, por lo que ahora se espera que en los próximos días Chayanne comparta un video sin la bata cumpliendo con la petición de todas. El videoclip de Bailando Bachata se estrenará este 25 de mayo en todas las plataformas.