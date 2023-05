Shakira presumió en Miami el talento que tiene para el surf





23/05/2023 - 21:01:55

Infobae.- Shakira es una de las artistas internacionales que goza de gran reconocimiento por el talento que posee para la música, pero también ha demostrado que tiene habilidades para aprender nuevos idiomas (domina cerca de seis) y el deporte. El surf es otra de sus grandes pasiones, luego de su paso por casi 12 años en España, donde adquirió el gusto por jugar con las olas en el mar o un campo artificial. Esto lo dejó claro en su video Don’t Wait Up, en el que se pudo ver a la artista montada sobre una tabla con un traje especial y disfrutando con las personas que la rodeaban. Y aunque para la colombiana han sido días oscuros desde que se conoció su separación de Gerard Piqué y el proceso de pelea por sus hijos, no ha perdido el toque para practicar esta actividad. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Moscas en la casa y Te Felicito, compartió una publicación en la que se le vio muy feliz ejecutando este hobby en alta mar, muy cercano a las playas de Miami, ciudad en la que reside actualmente. Si bien no contó con suerte para recrear las olas para esquivarlas, se dio a la tarea de recrearlas con la ayuda de un bote. “Si no hay olas, se hacen”, fueron las palabras con las que acompañó el video la cantante. En las imágenes se ve cómo la intérprete de Acróstico logró sobrepasar varias de las olas en perfecto equilibrio con el mar. Sonriente y llevada por la emoción, al final del recorrido se vio como se deja caer al agua, dejando salir la adrenalina del momento. La colombiana llevó un short con estampado floral, una camiseta blanca y un chaleco salva vidas en azul encendido. La publicación acumula más de 1,5 millones de likes y más de 9,7 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Este clip está acompañado de la canción Waiting In Vain de Bob Marley & The Wailers. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, algunos destacando los diferentes roles que ha asumido la cantante a lo largo de su carrera profesional entre las que destacan la gran habilidad para el baile, estudiante de filosofía, compositora, empresaria con su marca de perfumes, entre otras habilidades. La nueva vida social de la barranquillera ha llamado la atención entre sus seguidores, ya que se le ha visto acompañada por Tom Cruise, Gisele Bündchen y hasta con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. En su salida más reciente, la cantante estuvo muy entusiasmada apoyando al equipo Miami Heat en la NBA. La publicación de Shakira en el evento deportivo fue celebrada por sus seguidores, no solo por la belleza de la cantante, sino porque destacan que tras su separación de Gerard Piqué la colombiana está más presente en sus redes y se le ve más en eventos públicos. “He sabido más de la vida de Shakira en los últimos 3 meses que en toda su relación con Piqué. Estaba secuestrada la mujer”, escribió un usuario de Twitter y como él muchos más expresaron felicidad por el nuevo estilo de vida de la colombiana.