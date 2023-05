ASFI: Fondo de Protección del Ahorrista está conformado por recursos de las entidades financieras





El Fondo de Protección del Ahorrista (FPAH) no está conformado por recursos del Estado, sino por recursos de las entidades del sistema financiero y tiene el fin de dar seguridad y garantía a los clientes, aclaró este martes el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra. “El Fondo de Protección del Ahorrista no son recursos del Estado, no tiene nada que ver con el Tesoro General, sino son estos aportes que realizan las entidades y cuyo fin exclusivamente es precisamente dar seguridad y garantía a los depósitos que están en las entidades financieras”, dijo en contacto con Fides Tv. Explicó que el FPAH fue instituido como un elemento importante en la red de seguridad del sistema financiero nacional, tomando en cuenta que a nivel mundial existen los fondos de garantía y seguros de depósitos. De ese modo, actualmente el Fondo de Protección del Ahorrista está constituido con los aportes de las propias entidades del sistema financiero nacional, las cuales reciben los depósitos del público. “Trimestralmente aportan el 1,25 (por ciento) por 1.000; es decir de cada 1.000 de depósito que reciben, 1,25 bolivianos aportan a este fondo y con eso se va generando este fondo con la finalidad de garantizar los ahorros de la población”, precisó. El objetivo del FPAH es dar seguridad y garantía a los ahorros del público que reciben las entidades y se lo utiliza en casos excepcionales, en una situación de crisis de una entidad, como ocurrió con el Banco Fassil en intervención. “Este fondo ha acompañado a este proceso de solución que hemos aplicado en el caso de Banco Fassil, para que se pueda aplicar con todos aquellos activos y pasivos que no han sido transferidos a las entidades, sino al fideicomiso y que, por lo tanto, con estos recursos se va a proceder a la devolución de los ahorros que todavía quedan pendientes para atender”, detalló Yujra. De acuerdo con los datos oficiales, el Fondo de Protección al Ahorrista es administrado por el Banco Central de Bolivia (BCB) en el marco de la Ley de Servicios Financieros (LSF).