Justicia niega acción de libertad al gobernador Camacho: No he venido aquí a morirme





23/05/2023 - 19:31:50

La Sala Constitucional Segunda denegó la tutela de acción de libertad a favor del gobernador Luis Fernando Camacho relativa a salvaguardar el derecho a la salud dentro del penal de San Pedro de Chonchocoro de La Paz, donde se encuentra recluido. La presidente de Sala justificó que no se lesiona el derecho a la defensa y a la vida del gobernador, por lo tanto, la presencia en las audiencias virtuales dentro del penal es legal, rechazando de la misma manera que se le haya negado el suministro de medicamento, tal como argumenta la defensa del gobernador cruceño. En este sentido, la vocal afirmó que la audiencia no trata de la ilegalidad o legalidad, sino de la presencia en la audiencia virtual de la primera autoridad del departamento. En tanto, Camacho, en su intervención desde La Paz, reclamó el abuso que están haciendo las autoridades penitenciarias con su salud. “¡El abuso que están haciendo que sea con mi libertad, pero no con mi salud, porque yo no he venido aquí a morirme. He venido a seguir defendiendo mis principios!”, justificó vía virtual en la audiencia instalada en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, haciendo saber que no dejan entrar a su familia al penal bajo el argumento de que está con suero; sin embargo interrumpen el suministro del mismo para llevarlo a una audiencia. “No jueguen con mi salud”, fustigó.





Hijo de Camacho: Se instaló la dictadura del presidente Arce Luego de aceptarse la interpelación de Comunidad Ciudadana al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo por los abusos policiales cometidos contra el gobernador Luis Fernando Camacho, en su secuestro el 28 de diciembre del año pasado, para su posterior aprehensión judicial, su hijo mayor -que lleva el mismo nombre- afirmó que con este hecho se instaló la dictadura del presidente Arce, como un golpe a la democracia del país, siguiendo el libreto que utiliza el MAS contra la oposición en cuanto al abuso del poder. “Esperemos que estos abusos que se cometen no solo contra el gobernador, sino contra un pueblo entero (…), ¡que no vuelva a pasar ni con una autoridad masista ni con una de la oposición, porque se tiene que establecer el respeto a los derechos humanos!”, fustigó Luis Fernando Camacho Parada. Bajo la premisa de que nada dura para siempre, confía en que pasará este mal momento y espera que no vuelvan a ocurrir estos hechos de aprehender a una autoridad elegida con el uso excesivo de la fuerza.