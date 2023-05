Canciller alemán: Rusia no debe ganar ni ganará esta guerra





23/05/2023 - 10:59:45

DPA.- El canciller alemán, Olaf Scholz, pidió el apoyo del Partido Socialdemócrata (SPD) en la lucha por el futuro de Europa y la integración de Ucrania en dicho bloque geopolítico. "Rusia no debe ganar ni ganará esta guerra", declaró el político ante los militantes de su partido con motivo del aniversario 160 de la formación. "Este amargo capítulo de la historia de nuestro continente, provocado por Vladímir Putin en su locura imperialista, terminará con la adhesión de una Ucrania libre a la Unión Europea (UE) como miembro de pleno derecho", añadió el mandatario. Scholz evitó hacer referencia en su discurso a la discutida postura del SPD hacia Rusia en los años previos a la invasión a Ucrania. A su vez, tan solo mencionó al excanciller Gerhard Schröder, muy criticado por su cercanía a los círculos de poder rusos, al hablar de la problemática para combinar las aspiraciones programáticas del SPD y el pragmatismo. Schröder, que fue canciller de Alemania entre 1998 y 2005, no fue invitado al acto conmemorativo, pese a que la semana pasada se confirmó su permanencia en el partido después de un intento por expulsarlo por sus vinculos con Rusia. El actual jefe del Gobierno germano se refirió también en el mismo acto a la importancia de la reestructuración de la economía para hacerla más respetuosa con el clima, que calificó de "tarea histórica". "No se trata de una cuestión de un partido muy concreto, como algunos siguen pensando: es una transformación existencial", dijo en referencia a Los Verdes, el partido ecologista junto al cual el SPD y los liberales gobiernan en coalición. El 23 de mayo se considera el día de creación del SPD porque fue ese día de 1863 cuando Ferdinand Lassalle fundó la Asociación General Alemana del Trabajador (ADAV), el primer partido obrero de toda Alemania y considerado como el precursor del actual Partido Socialdemócrata de Alemania, que se denomina así desde 1890.