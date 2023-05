Educación analizará vigencia del horario de invierno ampliado y descarta adelanto del descanso pedagógico





23/05/2023 - 10:55:49

La Dirección Departamental de Educación de La Paz planteará, en el Consejo Técnico Nacional, la vigencia del horario de invierno ampliado en las unidades educativas de regiones donde se registran bajas temperaturas, y descartó el adelanto del descanso pedagógico, informó este martes el director departamental de Educación de La Paz, Carmelo López. “Mañana (miércoles) tenemos el Consejo Técnico Nacional con el Ministro de Educación (Edgar Pary) y llevaremos propuestas en lo que corresponde. Posiblemente tengamos en las siguientes semanas un horario de invierno ampliado, pero no se adelantará el receso pedagógico”, dijo López en una entrevista con Bolivia Tv. El horario de invierno ampliado implicaría retrasar media hora más el ingreso a clases en el turno de la mañana y adelantar media hora más la salida en el turno de la tarde. El Consejo se desarrollará en la ciudad de Sucre y participará el ministro, viceministros, directores de Educación Departamental y Distrital, además de subdirectores de Educación Alternativa, Regular y Superior. López confirmó el inicio del receso pedagógico invernal para el lunes 03 de julio en todo el territorio nacional. Además, recordó a la comunidad educativa que el uso de uniformes para asistir a clases no es obligatorio. “Los niños deben acudir a clases con ropa abrigada, llevar guantes, gorros, chalinas, usar deportivo durante las clases de educación física”, dijo. El Director de Educación recomendó también a los padres de familia llevar a los niños a vacunarse contra la influenza y la Covid-19. Instó también a no enviar a los estudiantes que estén resfriados a las unidades educativas, para evitar contagios masivos y aclaró que no existe necesidad de certificados médicos o bajas de las cajas de Salud, en ese tipo de casos.