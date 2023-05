El asesino de Rosa Cabezas buscaba mujeres mayores y se presume que tiene cómplices





23/05/2023 - 07:10:19

Página Siete.- Jhelsin Chileno, el asesino de Rosa Cabezas, buscaba a mujeres mayores aparentemente para enamorarlas y luego pedirles dinero. Presumen que tiene cómplices. “Esta persona, cuando fue encontrada y aprehendida estaba con una pareja de la misma edad (que Rosa Cabezas) de 45 años”, afirmó este martes la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales. Resaltó que eso hace presumir “que tenía algún patrón de conducta” para buscar a mujeres mayores que él, ya que además tenía “intereses económicos”. El pasado domingo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó a Jhelsin Chileno, de 26 años, como sindicado del asesinato de Rosa Cabezas, hermana del diputado Ramiro Cabezas, quien desapareció desde hace 15 días. Tras las investigaciones, se presume que ella le entregó la suma de 41.760 bolivianos para que Chileno se lo cambie a 6.000 dólares, ya que él le dijo que trabajaba como subgerente del Banco Unión. La fiscal informó que de acuerdo con declaraciones de testigos. “Hemos tomado conocimiento de que él pretendía a la víctima para que tengan una relación, (pero) ella tenía sus reparos por la diferencia de edad ya que él tenía 26 y ella 45”. Sin embargo, remarcó “que existía una relación” con la víctima. El fin de semana la Policía halló el cuerpo de Rosa desmembrado, dentro de un refrigerador envuelto con cinta de embalaje en una casa que Chileno había alquilado días antes. Para encubrir el hecho, incluso solicitó al dueño de la vivienda colocar dos cortinas e incluso anunció que haría una parrillada en la casa, con el fin de desaparecer el cuerpo. El informe forense indica que Rosa fue brutalmente golpeada antes de ser descuartizada y se presume que su muerte sería entre cuatro y ocho días antes del hallazgo. Al momento de la aprehensión de Chileno se evidenció que él portaba los documentos y el celular de su víctima y que en ningún momento lo apagó, por eso incluso en el tiempo en que estaba desaparecida él respondió los mensajes de sus familiares como si fuera Rosa. “Hay cómplices” Los hermanos de Rosa también denunciaron que hubo retardación cuando ellos denunciaron su desaparición. “Nosotros, el mismo día que mi hermana desapareció, ya sabíamos que él (Jhelsin) tenía algo que ver, porque fue con la última persona con quien se iba a encontrar”, contó una de sus hermanas al momento de asegurar que la Policía se movilizó luego de que se les informara que la desaparecida era la hermana de un diputado. “Tal vez mi hermana estaría con vida si la hubiesen buscado a tiempo”, dijo en medio de lágrimas a medios locales. Por su parte, su hermano Renán Cabezas lamentó que haya existido esa negligencia de parte de la Policía, pero además él presume que no sea él la única persona que haya matado a su hermana. “Queremos que se investigue al entorno de esta persona –a amistades y familiares- porque este delincuente ha planificado el asesinato, ya que el día que la capta a mi hermana las cámaras estaban apagadas”, indicó. Además, acotó que cuando descuartizaron a su hermana “lo hicieron con tanta saña pero con tanta habilidad que parecía un profesional”, por ello no descarta que haya cometido otros crímenes. Pero no es el único quien piensa que Chileno tuvo cómplices, pues la directora del Slim del Cochabamba, Tatiana Herrera, aseguró que “él no estaría solo”, ya que se considera que “hubo un hecho muy bien planificado y que se les salió el control y por eso quisieron desaparecer el cuerpo de la víctima. “Que se verifique a otras personas o si hay otras víctimas”. Gonzales resaltó que por el momento se investiga el caso y no se descarta que haya “otros partícipes”, aunque de momento se tiene la solvencia “probatoria y objetiva de que sea él el autor”, por lo que la Fiscalía solicitará la detención preventiva por seis meses. Rosa fue velada en Quillacollo y luego trasladada junto a sus dos mascotas hacia el aeropuerto, ya que ella será enterrada en la comunidad paceña de Papel Pampa.