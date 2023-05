Cambian condena de 30 años a 6 meses de detención preventiva para el feminicida de Rosa Cabezas





23/05/2023 - 06:50:46

Los Tiempos.- El Juzgado de Colcapirhua que inicialmente condenó a Jhelsin C. M. a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en el penal de El Abra por el feminicidio de Rosa Cabezas, cambio la sentencia y determinó seis meses de detención preventiva en el penal de San Sebastian. En la audiencia, Jhelsin C. M. se declaró culpable por el asesinato y descuartizamiento de Rosa Cabezas, pero cuando el juez de Colcapirhua leía la condena en un proceso abreviado, la defensa dijo que se retractaba y se negó a renunciar los plazos procesales. Por lo que el juez tuvo que cambiar su decisión de prisión de 30 años de cárcel y determinó seis meses de detención preventiva en el penal de El Abra. Se prevé que en los siguientes meses se realice el juicio oral del caso. El cuerpo de Rosa fue hallado desmembrado en un refrigerador en un departamento alquilado en el centro de la ciudad de Cochabamba. El inmueble fue alquilado un mes antes y el principal acusado, Jhelsin Ch. M. pidió a los dueños cambiar las cortinas, para que no se viera al interior y tener privacidad. Jhelsin fue aprehendido la madrugada del domingo en posesión de la cédula de identidad y el celular de la víctima. Rosa Cabeza desapareció el 13 de mayo a las 10 de la mañana y fue hallada sin vida el sábado, 20 de mayo, en un departamento alquilado en el centro de Cochabamba. El cuerpo de la mujer estaba desmembrado y escondidos en un refrigerador.