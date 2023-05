Aprehenden a la exgerente general del intervenido Banco Fassil





22/05/2023 - 20:09:56

Luego de más de ocho horas de declaraciones, la exgerente general del intervenido Banco Fassil Patricia P. S. fue aprehendida la noche de este lunes y será llevada a una audiencia cautelar, donde se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel. La declaración de Patricia P.S. no fue convincente, porque alegó que ella “desconocía muchas cosas” en la entidad financiera, informó el fiscal del caso Julio Porras. “No nos olvidemos que ella estaba como gerente general, no solamente son los indicios de las carpetas, sino también el cargo que ocupaba y donde giraba todo el banco”, argumentó el fiscal en Poder Medios y Miedos. La audiencia cautelar será entre este martes y miércoles. La Fiscalía aún evalúa la solicitud que planteará a la Justicia en contra la exfuncionaria, de quien su firma aparece en dos de las ocho carpetas que se investigan por los presuntos ilícito de delitos financieros. Por estos hechos, el 27 de abril, la jueza Marianela Salazar ordenó la detención preventiva por 90 días, en la cárcel de Palmasola, para los cuatro exaltos ejecutivos del Banco Fassil acusados por delitos financieros. Se trata de Ricardo M. O., Presidente Ejecutivo de la entidad financiera; Jorge Arturo CH.V., Gerente general; Hernán S. V. D, ejecutivo; y Hermes Hugo S. C. ejecutivo. La denuncia formal fue presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 19 de abril de 2023.