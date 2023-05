ChatGPT acaba de ganar su primera gran batalla en las escuelas: Nueva York le dice adiós a la prohibición





22/05/2023 - 19:58:08

Xataka.- No es ningún secreto que ChatGPT, pese a sus defectos, es una herramienta capaz de preparar ensayos, responder a preguntas complejas y resumir grandes cantidades de texto. El acceso desde cualquier parte del mundo y casi sin restricciones del chatbot provocó un auténtico terremoto en varios sectores de nuestra sociedad. En líneas generales, la reacción del mundo educativo se dividió en dos grandes grupos: aceptarlo o prohibirlo. Bajo diferentes argumentos, escuelas y universidades de todo el mundo se pusieron en marcha. Algunas, viendo una oportunidad para mejorar el aprendizaje; otras, vislumbrando un escenario de trampas y plagios. Nueva York, de prohibir ChatGPT a considerarlo una herramienta “elemental” Una de los primeros en posicionarse en contra fue el Departamento de Educación de Nueva York. El organismo anunció tan pronto como en la primera semana de enero de este año la prohibición de ChatGPT en las escuelas públicas de la ciudad, es decir, la imposibilidad de utilizarlo en dispositivos o redes de los establecimientos. “Si bien la herramienta puede proporcionar respuestas rápidas y fáciles a las preguntas, no desarrolla habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, que son esenciales para el éxito académico y de por vida”, dijo la portavoz del departamento, Jenna Lyle. Las preocupaciones, explicaba, estaban relacionadas al impacto negativo que podía producir en el sistema escolar. Unos cuatro meses después de aquel anuncio, la entidad encargada del sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York ha cambiado de opinión. David Banks, el canciller escolar del distrito, ha dejado de ver en ChatGPT una amenaza, y ahora ve una oportunidad, por lo que ha anunciado el fin de la prohibición del chatbot. Banks explica que cuando se decidió añadir a la lista de sitios web restringidos la página de ChatGPT se pensó en el posible uso indebido de la herramienta. Pero que el “miedo y el riesgo instintivos” hicieron que se pasara por alto el potencial de la inteligencia artificial para el sistema educativo. Para el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, comprender la IA generativa se ha convertido en algo elemental, según el canciller. Bajo este nuevo enfoque, el distrito asegura que ha iniciado conversaciones con líderes de la industria tecnológica para aprovechar el potencial de las plataformas de IA, tanto para los educadores como para los estudiantes. Comprender la IA generativa ahora es algo "elemental" para las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York “Como muchos otros, teníamos mucho que aprender sobre la promesa y los peligros de la IA en nuestras escuelas y comunidades. Nos hemos embarcado en este viaje y estamos ansiosos por avanzar de la mano con nuestra comunidad, sabiendo que otros distritos buscarán orientación en las escuelas de la ciudad de Nueva York”. Esto no solo se ha traducido en dejar atrás la prohibición de la herramienta de OpenAI, sino en varias iniciativas. Algunos estudiantes, por ejemplo, están debatiendo cuestiones éticas relacionadas con la IA e investigando la precisión de las respuestas de ChatGPT. Los maestros, por su parte, están probando complementar su trabajo con la herramienta. A nivel educativo, la compañía dirigida por Sam Altman acaba de ganar una importante batalla (el de Nueva York es el sistema escolar más grande de Estados Unidos), aunque todavía hay muchos otros actores que rechazan o no abrazan completamente la presencia del chatbot dentro de las aulas. Eso sí, cualquier tipo de prohibición es compleja. Recordemos que, aunque se impida el ingreso a ChatGPT en los ordenadores y redes de los establecimientos educativos, los estudiantes todavía tienen la posibilidad de acceder a él a través de sus propios dispositivos. Y no solo se trata de ChatGPT, sino de otras herramientas, como Bard y Bing Chat, que ya están disponibles para todos. Ciertamente, la existencia de estos bots impulsados por inteligencia artificial, cada vez mejores, presenta enormes desafíos para el sistema educativo. Cada vez más alumnos utilizan herramientas de IA para hacer los deberes y cada vez más profesores siguen el mismo camino para descubrir trampas, aunque esto no siempre termina de la mejor manera.