Nick Cannon no paga la manutención de sus 12 hijos y quiere más





22/05/2023 - 19:47:52

Nick Cannon mantiene a sus hijos a su manera. El presentador de Masked Singer les dijo a los oyentes de The Jason Lee Podcast a principios de este mes que "no está en el sistema de manutención infantil que está a cargo del gobierno". Cannon, de 42 años, señaló que las seis mujeres con las que tiene hijos (Mariah Carey, Brittany Bell, Abby De La Rosa, Alyssa Scott, LaNisha Cole y Bre Tiesi) pueden tener “lo que quieran y lo que pidan”. El rapero explicó: “Mi dinero es de ellos, mi dinero es su dinero. Mi cuenta es su cuenta, y hay mucho allí, así que no nos vamos a quedar sin nada”. El actor y comediante, que supuestamente tiene un patrimonio neto de 50 millones de dólares, agregó que no le "importa" proteger su dinero después de darle la bienvenida a sus 12 hijos. “Creo que la verdadera moneda es tu energía”, dijo. “Me gustaría poder hacer un contrato que diga: 'No puedes tomar tanta de mi energía cuando te vayas'”. “El dinero va y viene. Siempre le digo a la gente: 'El dinero no te hace feliz. La felicidad te hace ganar dinero. Así que siempre voy a ser bueno, y cada dólar que gano es para mi familia”, puntualizó. Estas declaraciones de Cannon llegan después de que Tiesi, de 32 años, apareciera en los titulares por decir en la sexta temporada de Selling Sunset que el presentador no tendría que pagar la manutención de los hijos debido a la gran cantidad de niños que tiene. “La forma en que funciona es que, después de 10 hijos, la corte básicamente puede decir que no puede pagar la manutención de los hijos”, le dijo la agente de bienes raíces a su coprotagonista Amanza Smith. “Debido a que él es quien es, podrían decir: 'Sabemos que puede pagar X cantidad por cada hogar'”, aclaró. Sin embargo, la abogada de la modelo, Neama Rahmani, posteriormente cuestionó su afirmación. “La ley de California no limita los pagos de manutención infantil en función de la cantidad de hijos que tiene un padre”, dijo la abogada a Page Six en un comunicado. “No importa si Nick o cualquier otro padre tiene un hijo o 12”. En noviembre de 2022, Cannon alegó que gasta “mucho más” que 3 millones de dólares al año en Moroccan y Monroe, de 12 años, Golden, de 6, Powerful, de 2, Zion y Zillion, de 1, Legendary, de 10 meses, Onyx, de 8 meses, Rise , de 7 meses, y Halo, 5 meses.